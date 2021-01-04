Dilruba İsminin Anlamı Nedir? Dilruba Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Dilruba ismi bebeklere konulan isimler arasında en çok kullanım oranına sahip isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Dilruba ismini taşıyan bayanlar genel olarak yere sağlam basan kişiliğe ve güç sahibi olmayı seven özellikleri ile biliniyor.



Dilruba Ne Demek?



Dilruba isminin birden çok anlamı vardır. Farsça bir isim olan Dilruba isminin ilk anlamı ise Gönül kapan, gönül alandır. Bunun beraberinde Dilruba ismi tahminen 2 asırlık bir makam anlamını taşımaktadır. Dilruba isminin tercih edilmesinden en büyük etkeni ismin taşımış olduğu anlam oluşturuyor.



Dilruba İsmi Kuran’da Geçiyor mu?



Yeni çocuk sahibi olmuş ailelerin çocukları için ömürleri boyunca taşıyacakları ismi tercih etmelerinde Kuran’da geçiyor olması önemli bir etkeni oluşturabiliyor. Bu noktada bebeklerine bir isim vermek isteyen aileler o ismin Kuran’da geçip geçmediği hakkında araştırma yapmaktadır. Dilruba isminin Kuran’da geçiyor mu sorusu bu kapsamda merak yaratmakta ve kişileri araştırma yapmaya yöneltmektedir. Dilruba ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen bir isim olup taşımakta olduğu anlam bakımından bebeğe verilmesinde herhangi bir sakınca olmamaktadır. Bu bakımdan gönül rahatlığıyla tercih edilecek isimlerden biridir.