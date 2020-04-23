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    HaberlerEğitim Haberleri Dinozor Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük&#39;te Dinazor Mu Yoksa Dinozor Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı
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    23.04.2020 - 18:10 |

    Dinozor Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük&#39;te Dinazor Mu Yoksa Dinozor Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

    Dinozor, günümüzde soyu tükenmiş olan ve sürüngen sınıfına üye olan hayvanlardır. Bazı kaynaklarda karşımıza çıkan bu kelimenin doğru yazılışı ve TDK sözlüğünde nasıl ele alındığı merak edilen konular arasındadır. Peki, dinozor nasıl yazılır? Bu kelime birleşik mi ayrı mı? Sizler için dinozor kelimesinin doğru yazımını ve bununla eş anlamlı sözcükleri derledik.

    Dinozor Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük&#39;te Dinazor Mu Yoksa Dinozor Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

    Dinozorlar çok sayıda filme ve belgesele konu olmuş bir hayvan türüdür. Dinozorların tarihi dönemleri  merak edildiği kadar, bu kelimenin anlamı ve doğru yazımı da merak edilmektedir.

    Dinozor TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

    Eski çağlarda yaşayan dinozorlara ait bilgi verilmek istendiğinde bu kelimenin dinazor mu yoksa dinozor olarak mı yazıldığı araştırılmaktadır. Bu kapsamda Türk Dil Kurumu’na göre kelimenin doğru yazımı “dinozor” şeklindedir.

    Dinozor Nedir?

    Dinozor, genel Türkçe sözlükte; günümüze yalnızca fosilleri ulaşan, ilk çağlarda yaşamış ve oldukça büyük boyutlara ulaşabilen sürüngenler olarak tanımlanmaktadır. Dinozor Kelimesinin Cümle İçerisindeki Örnekleri Doğru yazımı dinozor şeklinde olan bu kelime, sürüngen sınıfındaki bir hayvan grubunu temsil etmektedir. Bu kelimenin örnek kullanımları ise aşağıdaki örneklerde yer almaktadır.

    - Dinozorlar, tarihe Trias devrinde giriş yapmıştır. (Doğru)
    - Büyük dinozorların nasıl yok olduğuna dair farklı bilimsel açıklamalar öne sürülmektedir. (Doğru)
    - Jurassic World, dinazorları konu alan bir filmdir. (Yanlış)

     

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