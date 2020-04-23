Dinozorlar çok sayıda filme ve belgesele konu olmuş bir hayvan türüdür. Dinozorların tarihi dönemleri merak edildiği kadar, bu kelimenin anlamı ve doğru yazımı da merak edilmektedir.



Dinozor TDK’ya Göre Doğru Yazılışı



Eski çağlarda yaşayan dinozorlara ait bilgi verilmek istendiğinde bu kelimenin dinazor mu yoksa dinozor olarak mı yazıldığı araştırılmaktadır. Bu kapsamda Türk Dil Kurumu’na göre kelimenin doğru yazımı “dinozor” şeklindedir.



Dinozor Nedir?



Dinozor, genel Türkçe sözlükte; günümüze yalnızca fosilleri ulaşan, ilk çağlarda yaşamış ve oldukça büyük boyutlara ulaşabilen sürüngenler olarak tanımlanmaktadır. Dinozor Kelimesinin Cümle İçerisindeki Örnekleri Doğru yazımı dinozor şeklinde olan bu kelime, sürüngen sınıfındaki bir hayvan grubunu temsil etmektedir. Bu kelimenin örnek kullanımları ise aşağıdaki örneklerde yer almaktadır.



- Dinozorlar, tarihe Trias devrinde giriş yapmıştır. (Doğru)

- Büyük dinozorların nasıl yok olduğuna dair farklı bilimsel açıklamalar öne sürülmektedir. (Doğru)

- Jurassic World, dinazorları konu alan bir filmdir. (Yanlış)