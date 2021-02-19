Displazi Nedir? Tıp Dilinde Displazi Terimi Ne Anlama Gelir?



Displazi, bir tıp terimi olmakla beraber kanser habercisi olabilen istenmeyen yani anormal durumlar için kullanılmaktadır. Anlamı her ne kadar direkt olarak kansere eşit olmasa da sonucu kanser ile sonuçlanabilen hücre bozuklukların da bu ifade kullanılmaktadır.



Displazi Nedir?



Displazi, hücre gruplarındaki ya da dokularında ki kanser habercisi olabilen bozukluklara denir. Sigara içen kişiler de çok görünür. Tedavisi için derhal sigaranın bırakılması gerekir. Sigaranın bırakılması ile gelişen olumlu durumlar gözlemlenmiştir.



Tıp Dilinde Displazi Terimi Ne Anlama Gelir?



Tıp dilinde rastladığımız displazi kelimesi hücresel ve dokusal bozukluklar da kullanılmaktadır. Genellikle kanser öncesi tespit edilen durumlardır. Hücreler arasında fark tespit edilir. Bazı katmanların arasında ki katmanların bozuk olmasına sebep olur. Bu istenmeyen durumların tespitinde yapılacak tetkik ve tedaviler ile tamamen normal bir duruma gelinmesi sağlanabilir.