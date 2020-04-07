07.04.2020 - 02:56 | | DHA
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ek ders ücretlerinde deÄŸiÅŸiklik
KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle okullarÄ±n kapalÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca dÃ¼zenlenen eÄŸitim faaliyetlerindeki gÃ¶revlilerin, ek ders gÃ¶revlerini yapmÄ±ÅŸ sayÄ±larak, Ã¼cretlerini almalarÄ±na iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±. Â
Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda yer alan CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±na gÃ¶re; Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca dÃ¼zenlenen eÄŸitim faaliyetlerindeki gÃ¶revlilerin, ek ders saatlerine iliÅŸkin kararda deÄŸiÅŸikliÄŸe gidildi. Buna gÃ¶re; Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca dÃ¼zenlenen eÄŸitim faaliyetlerindeki gÃ¶revliler Ã¼zerlerinde bulunan ek ders gÃ¶revlerini yapmÄ±ÅŸ sayÄ±larak, ek ders Ã¼cretinden yararlandÄ±rÄ±lacak.
Bu kapsamda Ã¶deme yapÄ±lanlar, bir aylÄ±k ders gÃ¶revlerini geÃ§memek Ã¼zere kurslara ara verilen gÃ¼nlerde Ã¼zerlerinde bulunan ek ders gÃ¶revleri kadar kendilerine daha sonraki gÃ¼nlerde ek ders gÃ¶revi verilmesi halinde bu gÃ¶revleri ayrÄ±ca Ã¼cret Ã¶denmeksizin yerine getirmekle yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ olacak.