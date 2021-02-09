Domain Nedir, Ne İşe Yarar? Alan Adı Nasıl Satın Alınır?

Her web sitesinin domaini bulunur ve o domain web sitesine özeldir. Bir web sitesi kurulumu ile beraber mutlaka domain alınması ve kullanılması büyük bir öneme sahiptir. Bu konuda birçok farklı dünya çapında önemli firma ve kurum, domain üzerinden isim hakkı veriyor.

Domain Nedir?

En çok merak edilen konular içerisinde web siteleri için domain nedir sorusu geliyor. Kısaca ifade etmek gerekirse bir web sitesinin fiziksel adı domain olarak bilinir. Satın alınmak suretiyle kullanılan bu domain için erişim hakkı sadece sahibine aittir. Aynı zamanda herhangi bir web sitesine ulaşmak için, internet üzerinden yazılan harf, rakam veya sembollerin birleşimi olarak da anlatılabilir.

Domain Ne İşe Yarar?

Herhangi bir web sitesi açıldığı zaman domain bu web sitesinin ismi olarak yerleştirilir. Böylece bu siteyi ziyaret etmek isteyen pek çok kişi, internet üzerinden domain ismini yazarak siteye ulaşım sağlar. Özellikle kaliteli ve doğru bir domain ismine sahip olmak, internet dünyasında daha geniş bir kitleye ulaşım olanağı verir. Bu sebepten dolayı domain büyük bir öneme sahiptir.

Alan Adı Nasıl Satın Alınır?

Bu konuda birçok önemli firma ve kurum üzerinden alan adı satın almak mümkün. Tabii bunun için aşamalı şekilde domain ismi sorgulama yapılması gerekir.

- Öncelikle bir domain sorgulama aracı bulunmalıdır.

- Ardından domain sorgulaması yapılmalıdır.

- Daha sonra domain satın alma işlemi gerçekleştirilir.

- Son olarak yeni domain adresi onayı yapılır.