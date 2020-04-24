Duayen Ne Demek? Tdk'ya Göre Duayen Kelimesinin Anlamı Nedir?

Duayen teriminin kökleri Fransızcaya dayanmaktadır. Bu bağlamda kelimenin hem resmi olarak kullanılan bir anlamı hem de halk arasında kullanılan bir anlamı bulunmaktadır.



Duayen Ne Demek?



Duayen sözcüğü halk arasında “bir işi en iyi yapan, bir işin ustası” olarak bilinen bir sözcüktür. Akademik anlamda dünya çapında yenilikler yapan ve tarihe damga vuran araştırmacılar, genellikle duayen olarak kabul edilmektedir. Yani bu sözcük için, bir meslekte hem yaş hem de tecrübe bakımından önde olan kişisi açıklaması yapmak mümkün olmaktadır. Ancak, bu terim Türk Dil Kurumu’na ait sözlük içerisinde resmi tanımlamaları ile yer almaktadır.



TDK’ya Göre Duayen Kelimesinin Anlamı Nedir?



TDK onaylı genel Türkçe sözlükte duayen terimi iki farklı şekilde açıklanmaktadır. Bu bağlamda duayenle alakalı verilen ilk açıklama “aksakal” olarak görünmektedir. Sözlük içerisinde yer alan diğer açıklama ise aşağıdaki gibidir.



- Bir ülkenin tüm diplomatları arasında kıdem yönü ile en yüksek mevkide olanı, kordiplomatikte kıdem bakımından ileri gelen ve başta olan diplomat.