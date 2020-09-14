Dünya Göller Haritası: Dünyada Bulunan Göllerin İsimleri Ve Özellikleri Nelerdir?

Göller dünya üzerinde birçok farklı oluşumla meydana gelmiş doğal ve yapay coğrafi şekillerdir. Göller tatlı, tuzlu, sodalı, kükürtlü ve birçok farklı özellikte bulunabilmektedir. Dünya üzerinde çok büyük boyutlarda göller bulunmaktadır. Dünyanın en önemli ve en büyük gölleri ise hem özellikleri hem boyutları olarak neredeyse denizlerden daha büyük boyutlarda olabilmektedir.

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Kaynak: cografyaharita.com





Dünya Göller Haritası: Dünyada Bulunan Göller



Dünya üzerinde milyonlarca büyüklü, küçüklü göl bulunmaktadır. Her gölün kendine ait özelliği bulunur. Ancak dünyada büyüklükleri ile nam salmış kendine ait birçok özelliği bulunan göller de yer almaktadır. Bu Göller arasında bulunan Hazar Gölü, Michigan Horon Gölü, Superior Gölü, Victoria Gölü, Tanganyika Gölü, Baykal Gölü, Malavi Gölü, Eriye Gölü gibi göller ise dünya üzerinde bilinen ve en önemli en büyük Göller arasında yer alır.



Dünya Üzerindeki Göller İsimleri Ve Özellikleri



Hazar Gölü: Hazar Gölü ve denizlerle bağlantısı olmayan dünyanın bilinen en büyük gölüdür. Büyüklüğü açısından bir denizden farksız olan Hazar Gölü birçok bilim adamına göre Deniz olarak kabul edilir. Hazar Gölü alan bakımından dünyanın en önemli en büyük gölü olarak görülmektedir.



Michigan Gölü: Michigan Gölü Amerika'nın en büyük Dünyanın da ikinci büyük gölü olarak görülür. Michigan Gölü tamamı ABD'de yer alan tek göldür. Deniz seviyesinden 176 metre yükseklikte bulunur. Derinliği 281 metre genişliği ise 58016 kilometre karedir.



Superior Gölü: yeryüzünün en büyük tatlı su Gölü olarak geçen Superior Gölü Amerika'da bulunmaktadır.



Victoria Gölü: Afrika'nın doğusunda Tanzanya, Uganda ve Kenya toprakları içinde yer alır. Dünyanın en büyük ikinci tatlı su gölüdür. Afrika kıtasının en büyük gölü olarak geçer. Victoria Gölü, Nil Nehri'nin en büyük su kaynağıdır.



Tanganyika Gölü: Afrika'nın en derin ve en büyük ikinci gölü olarak geçer. Afrika'daki en büyük su miktarına sahiptir. 32893 kilometrekarelik bir alanda yer alır.

Baykal Gölü: Rusya'nın güneyinde yer alan Baykal Gölü 31722 kilometre karelik bir alanda bulunur. Dünyanın en derin gölü olarak kabul edilir. Tabanı deniz seviyesinin 1285 kilometre kadar altındadır.

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Kaynak: cografyaharita.com