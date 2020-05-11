Dünyanın En Uzun Kelimesi Nedir? En Uzun Türkçe Kelime Haç Harflidir?

Dünya üzerinde kullanılan kelimeler arasında en uzun ve en çok harf içeren kelimesi bulunmaktadır. Bu kelimenin hangisi olduğu belirlenmiştir.



Dünyanın En Uzun Kelimesi Nedir?



Dünya üzerinde belirlenen en uzun kelimesi Türkçe bir kelimedir. Dünya üzerinde kullanılmış en uzun kelimesi şu şekildedir:



“Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesinesiniz”



En Uzun Türkçe Kelime Kaç Harflidir?



Dilimizde kullanılmış en uzun kelime 75 harften oluşmaktadır. Dilimizde belirlenmiş olan en uzun kelime Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesinesiniz kelimesidir. Dünyada seçilen uzun kelimeler arasında 2. sırada olan kelime ise İngilizce bir kelimedir.