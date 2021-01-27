Dünyanın Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Dünya'nın Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Dünya ile eş anlamlı olarak kullanılan kelimelerden bazıları şunlardır: Kainat, yeryüzü, cihan ve devran. Bu kelimeler gezegen ismi olarak kullanılmadığı için ilk harfleri küçük yazılmalıdır.



TDK'ya Göre Dünyanın Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir:



Özel isim olarak kullanılıyorsa: Dünya'nın

Cins isim olarak kullanılıyorsa: Dünyanın



Örnek Cümleler:



1- Samanyolunda dünyanın en yakınındaki gezegen Venüs'tür. (Yanlış)



Bu cümlede Venüs gibi Dünya kelimesinin da büyük harfle yazılması gerekir.



2- Dünya'nın çapı 12.742 kilometrekaredir. (Doğru)



3- Bence babam Dünya'nın en yakışıklı adamı. (Yanlış)



Bu cümlede cins isim olarak kullanılan ''dünyanın'' kelimesinin ilk harfi küçük yazılmalı ve kesme işareti kullanılmamalıdır.