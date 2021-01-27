Dünyanın Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Dünya'nın Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Dünya kelimesi hem cins hem de özel isim olarak kullanılmaktadır. Örneğin ''İç dünyasına çekildi'' cümlesinde cins isim olarak kullanılan dünyanın ilk harfi küçük yazılır. ''Gezegenimiz Dünya'nın yaklaşık üçte ikisi sudan oluşur'' cümlesinde ise kelimenin ilk harfinin büyük yazılması gerekir. TDK'ya göre dünyanın nasıl yazılır ve cümle içerisinde nasıl kullanılır? Merak edilen soruları örnek cümlelerle cevapladık.
Dünya ile eş anlamlı olarak kullanılan kelimelerden bazıları şunlardır: Kainat, yeryüzü, cihan ve devran. Bu kelimeler gezegen ismi olarak kullanılmadığı için ilk harfleri küçük yazılmalıdır.
TDK'ya Göre Dünyanın Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir:
Özel isim olarak kullanılıyorsa: Dünya'nın
Cins isim olarak kullanılıyorsa: Dünyanın
Örnek Cümleler:
1- Samanyolunda dünyanın en yakınındaki gezegen Venüs'tür. (Yanlış)
Bu cümlede Venüs gibi Dünya kelimesinin da büyük harfle yazılması gerekir.
2- Dünya'nın çapı 12.742 kilometrekaredir. (Doğru)
3- Bence babam Dünya'nın en yakışıklı adamı. (Yanlış)
Bu cümlede cins isim olarak kullanılan ''dünyanın'' kelimesinin ilk harfi küçük yazılmalı ve kesme işareti kullanılmamalıdır.