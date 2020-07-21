Düzine Nedir? 1 Düzine Kaç Tane Eder, Kaç Sayıdan Oluşur?

Gündelik yaşamda hem destek hem de düzine terimleri kullanılmaktadır. Ancak bu ikisi karıştırılır. Bu karışıklık genel olarak rakamsal farklılıktan ortaya çıkar. Yani anlam açısından birbirleri ile benzerlik gösterir. Hem eğitim hayatında hem de gündelik yaşamda düzine oldukça önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.



Düzine Nedir?



Birbirinin tıpatıp aynısı olan ya da aynı türden 12 varlığın bir araya gelerek topluluk oluşturması düzine olarak bilinmektedir. Hem detaylı şekilde belirli varlıklar hem de genel varlıklar üzerinden düzine terimi kullanabilmektedir. Bunu birkaç örnekle açıklamak gerekirse;



‘’12 tane kalem düzinedir.’’

‘’ 6 kalem ve 6 silgi düzine değildir.’’



‘’12 tane iç çamaşırı düzinedir.’’



‘’6 pantolon ve 6 tişört düzine değildir.’’



Bu şekilde siz de düzine terimini gündelik yaşamda ya da eğitim hayatınızda kullanabilirsiniz.



1 Düzine Kaç Tane Eder, Kaç Sayıdan Oluşur?



Söz konusu bir düzine olduğu zaman toplamda 12 tane aynı türden varlığın bir araya geldiği anlaşılmaktadır. Yani bir düzine 12 adet etmektedir. Aynı zamanda 12 sayıdan oluştuğunu dile getirmek mümkün. Ancak bunların mutlaka birebir benzeri olan aynı türden ya da tıpatıp aynısı şeklinde varlıkların bir araya gelmesi büyük öneme sahiptir.