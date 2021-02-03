Eba Nedir, Ne İşe Yarar? Eba Nasıl Kullanılır, Öğrenci Girişi Nasıl Yapılır?

Uzaktan yapılacak eğitim kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde Eba ön plana çıkıyor. Özellikle pandemi nedeniyle okulların kapanması ve uzaktan eğitime geçilmesi ile beraber, Eba çok daha önemli noktaya ulaşmış durumda. Bu sebepten dolayı Eba nedir sorusu pek çok kişi tarafından internet üzerinden öğrenilmeye çalışılıyor.



Eba Nedir?



Açılımı ile beraber EBA, ‘Eğitim Bilişim Ağı,’ şeklinde ifade edilmektedir. Aynı zamanda çevrimiçi sosyal eğitim platformu olarak da bilinir. Özellikle Uzaktan Eğitim amaçlı ön plana çıkması ile beraber, öğrenci ve öğretmenlerin buluşması noktasında önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Bu doğrultuda okul ile beraber öğrenci ve aileleri bir araya getirmek amaçlı, eba sistemi içerik bakımından birçok farklı unsur taşır. O yüzden pandemide önce de önemli olan Eba, bu dönem ile beraber çok daha önemli noktaya ulaşmış durumda.



Eba Ne İşe Yarar?



Eba son dönemlerde uzaktan eğitim ile pek çok kişi tarafından biliniyor. Öğretmen ve öğrenci buluşması ile beraber sosyal platformu çatısı altında, öğrenciler eğitim alma şansı elde etmektedir. Pandemi ile beraber evlerden gerçekleştirilen online eğitimler sayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı nezdindeki devlet ve özel okullar eğitimine bu şekilde devam etmektedir.



Eba ise sosyal ağ üzerinden bu eğitim imkanı sağlayan sistemdir. Tabii görevi sadece bununla sınırlı kalmaz. Aynı zamanda veli ve öğrenci girişi ile beraber özellikle öğrenci bilgileri hakkında tüm detaylı unsurları sunar. Bu doğrultuda öğrenci notları, öğrenci hakkında tüm bilgileri ile beraber öğretmen görüşleri üzerinden de bilgi almak mümkün.



Eba Nasıl Kullanılır, Öğrenci Girişi Nasıl Yapılır?



Teknoloji ile beraber eğitimin entegrasyonunu sağlamak ve bunun devamını gerçekleştirmek amaçlı, eba sistemi ön plana çıkıyor. Bu amaç altında Milli Eğitim Bakanlığı kontrolündeki verilen eba sistemi, veliler ve öğrenciler tarafından kolay bir şekilde kullanılabilmektedir. Bu bağlamda Eba sistemine giriş yaptıktan sonra şu yolları takip etmek giriş için yeterlidir;



- Eba giriş ekranı üzerinden Eba yolunu izle.

- Bu bölümden Eba giriş yoluna yönlendirme yapılır.

- Eğer Açık Öğretim öğrencisi ise, o vakit açıköğretim yolunu izle.

- Daha sonra şifre ile beraber öğrenci bilgileri üzerinden giriş yap.