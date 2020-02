EBA’yla fırsat eşitliği mümkün mü?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, önceki gün Yenilenen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacaklarını söyledi. Bu kapsamda ‘Eğitimde Fırsat Adaleti’ çerçevesinde tümüyle yenilenen EBA’nın içeriği; etkileşimli okul kitapları, ders anlatım videoları, sınavlar ve uygulamalarla güncellendi. EBA, öğrencilerin ve öğretmenlerin duydukları pek çok ihtiyaca karşılık verecek şekilde planlandı.



Bakan Selçuk, konuyla ilgili “Bugün Şırnak’ın köyündeki çocukla, İzmir’deki çocuğun; Urfa’nın küçük bir ilçesindeki gençle İstanbul’daki gencin aynı eğitim imkânlarına sahip olabildiği; sosyo-ekonomik nedenlere takılmadan eğitim alabildiği bir imkân var elimizde. EBA, bunun için var. Türkiye’nin her yerinde yaşayan öğrenci ve öğretmenlerimize eşit öğrenme ve öğretme imkânı sağladık. Artık şehrin ortasındaki okul da dağın ardındaki okul da bizim için bir adım uzaklıkta” diye konuştu.



Eğitimciler Bakan Selçuk’un açıkladığı projeyi olumlu olarak değerlendirse de yeterli olmadığı görüşündeler. Öncelikle okullardaki teknolojik altyapının güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden eğitimcilerin bu konudaki düşünceleri şöyle:



‘Önce teknolojik altyapı tamamlanmalı’



Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici: Ülkemiz okullararası farkın en yüksek olduğu ülkelerden biri. Eğitimde fırsat eşitliğinin olmaması üzücü. Nitelikli eğitim içeriğine ülke genelinde tüm öğrencilerin istediği yerden ulaşabilmesi günümüz teknoloji çağında gerekli.



Bu noktada önemli olan EBA, ders içerikleri, öğrencilere sağlayacağı akademik destek ve meslektaşlarımızın mesleki gelişimi açısından katkı sunacak. Ancak her ne kadar zenginleştirilmiş içerik olsa da hâlâ güncel olmayan dersler, içerikler ve sunumlar güncellenmeli. EBA’ya altyapı sorunlarından dolayı erişim sağlayamayan okullarımız var. Bu okulların altyapıları en kısa sürede tamamlanmalı. EBA’dan faydalanmak isteyen öğrenciler bilgisayar, tablet veya telefona sahip olmalı. Her öğrenci bu imkâna sahip değil. Eğitimde fırsat eşitliğini ve adaleti sadece EBA ile yakalamak tabii ki mümkün değil. Bunun için okullararası fark en aza indirilmeli. Okulların fiziksel imkânları iyileştirilmeli, öğretmen açığı olanlara atamalar yapılmalı, maddi imkansızlıkları olan okulların ihtiyaçları karşılanmalı.

‘Çözüm olmaz’



Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan: Fırsat kelimesi yerine olanak eşitliği ifadesini tercih ediyoruz. Dünyada şu anda eğitim sorunları açısından en çok yapılan tartışma başlıklarından biri teknoloji temelli eğitim uygulamalarının eğitim sorunlarına tek başına bir çözüm olmayacağı yönünde. Yaparak, yaşayarak öğrenme uygulamaları ve kamusal eğitim olanaklarıyla birlikte değerlendirilmediğinde nitelikli eğitim koşullarının sağlanmadığı yönünde. PISA raporunda ülkemizde temel sorunun eğitimde eşitlik sorunu olduğu vurgulandı. Tüm öğrenciler için eşit, parasız, nitelikli eğitim olanakları sağlanmadığı sürece EBA üzerinden uygulanacak uzaktan eğitim ve internet üzerinden kaynak desteğiyle sınırlı bir yaklaşım eğitimdeki temel sorunlara çözüm olamaz.



‘Fiile dönüşmeli’



Eğitim Bir Sen Genel Sekreteri Latif Selvi: Eğitimdeki problemlerin başında bölgeler arsında farklılıkların yüksek olması geliyor. Ankara’da eğitim alan çocukla Şırnak’taki arasında büyük fark var. Eğitimde başarılı ülkelerde bölgelerarası farklılıklar asgari seviyede. Bundan dolayı da öğrencilerin belli okullara yönelmesi alt seviyelere iniyor. Çünkü aynı başarı herhangi bir okuldan da alınabiliyor. Bu projede bölgeler arasında farklılıkları minimize eden bir çalışmadan söz ediliyor. Bunun için öğrencilerin eşit şartlarda eğitim alacağı bir ortam temin edilmeli. Bunun yakalanabilmesi için hedef koyulmuş. Bunu destekleriz. Ancak bunun söylemden fiiliyata dönmesi gerekiyor. Okullardaki donanımlar da iyileştirilmeli.