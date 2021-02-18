Ecesu İsminin Anlamı Nedir? Ecesu Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Kökeni Türkçe olan Ecesu ismi, Ece isminden ayrı bir şekilde kendine özgü güzel bir anlam taşımaktadır. Zaten bu anlamı nedeniyle sevilen ve tercih edilen etkileyici isimler içerisinde yer alıyor.



Ecesu Ne Demek?



Son dönemlerde kız çocukları için değerlendirilen ve oldukça sevilen isimlerden biri Ecesu adıdır. Aynı zamanda oldukça etkileyici ve hoş anlamları ile beraber tercih ediliyor.



- Su gibi berrak

- Çok güzel



Böylesi değer gören ve hoş anlamları ile beraber kullanılabilecek özel isimlerden biridir. Ece ve su kökenleri bir araya gelerek farklı bir anlam oluşturması üzerinden değerlendirilir. Böylece bir kız için ithaf edilecek en güzel anlamları taşıdığını söylemek mümkün.



Ecesu İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Ecesu isminin Kur'an'da geçip geçmediği merak edilen konulardan biridir. Ecesu adı Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Anlamı itibariyle oldukça sevilen ve tercih edilen bir isim olması ile beraber, Ecesu ismini başka isimler üzerinden ne kullanabilirsiniz. Tabii zaten iki farklı kökene sahip olduğu için tek başına kullanmak daha doğru olur. Sunduğu güzel anlamları yanı sıra ayrıca oldukça hoş bir okunuş sağladığı için tercih edilen bir isimdir.