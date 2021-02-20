Edibe İsminin Anlamı Nedir? Edibe Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?



Edibe ismi pek çok birey tarafında taşınana oldukça anlamlı ve önemli bir isim olmaktadır. Genellikle edibe ismini taşıyan bireylerin oldukça sakin ruhlu ve temiz ruhlu olduğu bilinmektedir.



Edibe Ne Demek?



İsimler insana yaşamı üzerin odlukça önemli bir yere sahip olmaktadır. Bu nedenle pek çok kişi tarafında kız çocukları için uygun görmektedirler. Bu isim edep kelimesinden edibe olmuş bir narin cümle olmaktadır. Edip olan erkek isminin kadın ismine dönüştürülmesidir. Genellikle bu ismin anlamı edepli, saf, temiz ruhlu ve hanım hanımcık kişi olarak tasvir edilmektedir. Genellikle bu ismi taşıyan bireylerin en çok sevdikleri renk beyaz veya pembe olarak bilinmektedir.



Edibe İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Edime kelimesi köken olarak Türkçe olan bir kelime olmamaktadır. Bu ismin kökeni Arapça olmaktadır. Bu nedenle pek çok kişi tarafından kuranda geçtiği düşünülmektedir. Fakat doğrudan doğruya kuranı kerim de edibe kelimesi geçmemektedir. Çünkü edibe kelimesi Arapça kökenli olan edep kelimesinden türetilmiş bir isim özelliği taşıdığı binmektedir.