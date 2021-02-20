Efza İsminin Anlamı Nedir? Efza Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?



Efza Farsça kökenli ve Türkçede son dönemlerde yerleşik olarak ile gören isimler içerisinde yer almaktadır. Unisex bir isim olması ile beraber böylece kız ya da erkek çocukları adına değerlendirilebilen ortak bir isimdir.



Efza Ne Demek?



Türkçe üzerinden anlamını bakıldığı zaman efza ismi, ‘Artırmak ve çoğalmak’ şeklinde ifade edilmektedir. Herhangi bir durum karşısında bunun artması veya çoğalması şeklinde anlatmak mümkün. Yani artış veya çoğalma kapsamında pek çok farklı durum üzerine kullanılabilir. Bu yönüyle olumlu ve güçlü bir isim olduğunu dile getirmek mümkün. Tek başına kullanılabilir veya başka isimlerle eğer uyumlu olursa değerlendirilebilir. Erkek ve kız çocukları için kullanıldığı için çok daha uyumlu şekilde kullanılabilir.



Efza İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Anne babalar minik yavrular için Efsa etmeni değerlendirmek İsterken, aynı zamanda Kur'an'da geçip geçmediğini de merak ediyor. Efza ismi Kur'an'da geçmez. Kız ya da erkek çocukları için rahatlıkla kullanılabilecek güzel isimler içerisinde yer alan Efza, aynı zamanda okunuş üzerinden de değer gören bir isimdir. Bu yüzden İnternet üzerinden son dönemlerde araştırılan ve ilgi çeken atlar içerisinde geliyor.