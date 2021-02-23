Ekspertiz Nedir Ve Nasıl Yapılır? Araçlarda Ekspertiz Neden Önemlidir?

Günümüzde sıfır araçlara göre ikinci el araç alım ve satım işlemleri daha çok artmaktadır. Fakat ikinci el araçlarda alım işlemleri sırasında ekspertiz uygulamalarının yapılması çok önemlidir.



Ekspertiz Nedir?



Satın alınan veya satılacak olan otomobillerin geçmişini tam olarak gösteren hizmetlere ekspertiz adı verilmektedir. Araçların değişen parçasının olup olmadığı, kaza yapıp yapmadığı, ve yakın zamanda arıza yapabilecek tüm noktaların tespitinin incelenmesi işlemlerine denilir.



Ekspertiz işlemlerinin tamamlanması sonrasında bu işlemin yapılmasını isteyen kişilere yazılı rapor grafiksel sonuçlar her ince ayrıntısına kadar teslim edilir. Ayrıca müşteriye teslim edilecek olan ekspertiz raporunun içeriğinin detaylı, kapsamlı ve eksiksiz olması da çok önemlidir.



Ekspertiz Nasıl Yapılır?



Ekspertiz işlemleri satın alanın ikinci el otomobillerde eksiklikler, masraflar ve sonrasında oluşacak hasarların ortaya çıkarılması işlemine denilmektedir. Ekspertiz işlemlerinden önce ilk olarak aracın temiz olması gerekir. Ekspertiz işlemleri şu şekilde yapılır:



- İlk olarak araç süspansiyon testine sokulmaktadır. Bu test ile aracın tüm tekerleri kontrol edilir.

- Daha sonra araç TÜV TÜRK Muayene İstasyonlarına sokulur ve frenlerin kontrolü sağlanır. Burada fren test cihazı ile fren sıkma değerleri teste tabi tutulur.

- Bir sonraki aşama ise dynometre testidir. Bu testte lift üzerinde alınan araçların şanzımanında, motorunda ve aktarma organlarında herhangi bir sorun olup olmadığı incelenmektedir.

- Aracın motoru, motor yağı ve turbo intecooler hortum girişleri de kontrol edilir ve araç dyno testine hazır hale getirilir.

- Bu testte fren diskleri, fren balataları, lastikler ve lastik tarihlerine bakılır.

- Ardından araç diagnostic testine bağlanır ve aracın beyninde bulunan arıza kodları tespit edilir.

- Son olarak tüm bilgiler kaşeli imzalı olarak bilgisayar çıktısı olarak araç sahibine verilir.



Araçlarda Ekspertiz Neden Önemlidir?



Satıcılar ikinci el araç satarken genellikle fazla detaylı bilgi vermekten kaçınabilir. Bu nedenle araçlardaki arıza durumları veya daha önce kazaya karışıp karışmadığı bilinmemektedir. Satın alınan ikinci el araçlardaki aracın her detayı hakkında bilgi sahibi olmak açısından ekspertiz işlemleri çok önemlidir.