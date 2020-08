En iyi okullarda bile başarı oranı yüzde 50

Üniversiteli olmak için uzun bir maratonu geride bırakan adayların tercih sonuçları önceki gün açıklandı. Bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) yaklaşık 2.3 milyon aday girdi. Sınavda ilgili barajları aşıp tercih yapma hakkı kazanan adayların sayısı 1 milyon 745 bin 642’ydi.



Ancak ÖSYM’nin açıkladığı veriler incelendiğinde bu adaylardan 594 bini tercih yapma hakkı varken, yarıştan çekilmiş. İstediği puanı alamamak ilk etken. Sadece kendini denemek için sınava girenler ya da özel nedenlerle tercih yapmaktan vazgeçenler de bu grubun içinde yer alıyor. Aslında her yıl benzer durum söz konusu. Öyle ki 2019’da yaklaşık 648 bin aday, 2018’de 542 bin aday tercih yapma hakkı varken tercihte bulunmadı.











Son sınıflar döküldü



ÖSYM’nin yayınladığı sayısal veriler ilginç sonuçları ortaya koyuyor. Öğrenim durumuna göre son sınıf düzeyinde 894 bin 187 öğrenci sınava girdi. 285 bin 666’sı yani yüzde 32’si bir programa yerleşti. 4 yıllık ve üzeri lisans programına yerleşme oranları ise yüzde 19.



Her yıl olduğu gibi bu yıl da mezunlar daha başarılı. “Önceki Yıllarda Yerleşememiş” olan adayların bu yıl yerleşme oranı yüzde 46. Bu öğrencilerin yüzde 22’si lisans programlarını kazandı. “Daha Önce Yerleşmiş” olanların yüzde 29’u, “Bir Yükseköğretim Programını Bitirmiş” olanların yüzde 37’si, “Yükseköğretimden Kaydı Silinmiş” olanların da yüzde 41’i bu yıl üniversiteye yerleşti. Uzmanlara göre son sınıftaki öğrenciler hem okul hem sınava hazırlığı birlikte yürütmekte zorlanıyorlar. Sonraki yıl kursa giderek ya da özel ders alarak sınava daha iyi hazırlandıkları için başarı oranı yükseliyor.



Fen liseleri şaşırttı



Lise türlerine göre yerleştirme sonuçları incelendiğinde de en gözde okul türleri olan fen lisesi mezunlarının ancak yüzde 52’sinin bir üniversiteye yerleştiği görülüyor. Bu yıl 48 bin 258 aday sınava girdi, bunların 24 bin 932’si herhangi bir programa yerleşti. 170 öğrenci açıköğretime, 908’i de önlisansa yerleşirken, 23 bin 854’ü yani yüzde 49,4’ü lisansa girebildi.



Sosyal bilimler liseleri, her yıl olduğu gibi yine en başarılı. Bu yıl 10 bin 85 aday sınava girdi, 6 bin 27’si üniversiteye yerleşti. Başarı oranı yüzde 59,8. Lisans programlarına yerleşme oranı ise yüzde 54.4.



Kolejler, farklı değil



Bir diğer gözde okul türü olan Anadolu liselerinin genel yerleşme oranı yüzde 44,5. 657 bin 416 aday sınava girdi, 292 bin 816’sı üniversiteye yerleşti. Ancak yüzde 28’i yani öğrencilerin 4’te 1’i lisans programlarını kazanabildi.



Yabancı dilde eğitim veren özel liselerde de başarı çok yüksek değil. Öğrencilerinin yüzde 44.4’ü bir üniversiteye girebildi, lisansa yerleşme oranı yüzde 33.8. Diğer meslek liseleri türünde öğrencilerin yüzde 30.7’si üniversiteye yerleşti, lisansı kazananların oranın sadece yüzde 5.7.



İmam hatip liselerinden öğrencilerin yüzde 38’i üniversiteye yerleşirken lisansı kazananların oranı yüzde 16.4. Yine kız meslek liselerinde öğrenciyerin yüzde 32’si üniversiteyi kazandı, lisansta oran yüzde 4. Özel akşam liselerinde ise öğrencilerin yüzde 19’u üniversiteye yerleşti, lisansta oran yüzde 2.



Sonuçtan memnun değiller



Kazanamayanlar eğer ek yerleştirmede de bir programa yerleşemezse gelecek yıl tekrar sınava katılacaklar. Ancak geçen yıllarda olduğu gibi kazananlar arasında da gelecek yıl sınava girecekler olacak. Çünkü her yıl binlerce öğrenci ya yanlış tercih yaptığı ya da kazandığı bölümden memnun olmadığı için tekrar üniversite sınavlarına giriyor. Örneğin bu yıl sınava başvuran 2 milyon 436 bin 958 adayın sadece 894 bin 187’si son sınıf öğrencisiydi. Geri kalanlar önceki yıllarda mezun olanlardı.



Sonuçların açıklanmasının ardından, yapılan yorumlar da bunu gösteriyor. Kazanamayanlar, kazandığı yerden memnun olmayanlar, sosyal medyada bu konudaki dertlerini dile getirdiler:



30 binle hukuk kazanamadım, söyleyeceklerim bu kadar.



Umarım yaptığınız sistemin sonucunda kaç kişinin hayatıyla ve hayalleriyle oynadığınızın farkındasınızdır.



162 binlik bölümün 105 binle kapatması. ÖSYM’nin hiçbir suçu yok, yazanların suçu. 70 bine girip neden 162 binlik yeri yazıyorsun?



Tercih listem yanlış girilmiş ve puanım gitti.



İlk tercih tutsun isterken 15. tercih tuttu.



Eşit ağırlıkta 404 puan, 30 bin sıralamayla hiçbir yükseköğretim programına yerleşemediğimi öğrendim. Belki de çok iyi bir puan, sıralama değil ama tercih listemdeki tüm üniversitelerin puan-sıralamasının aşağısındaydı. Gerçekten yerleşememeyi hak ettim mi?