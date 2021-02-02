Enformasyon Nedir, Ne İşe Yarar? İletişimde Bilgi Ve Enformasyonun Önemi

Hayatın birçok evresinde enformasyon kelimesi üzerinden tanımlamalar gerçekleşir. O yüzden Enformasyon nedir sorusu en merak edilen konular içerisinde yer alıyor. Toplumu ilgilendiren, ekonomiyi ilgilendiren ve aynı zamanda etkin bir bilgi sistem çatısı altında tanımlanabilecek bir ifadesi olduğunu dile getirmek mümkün.



Enformasyon Nedir?



Enformasyon direkt olarak ekonomi ile ilişkili bir yapıdır ve aynı zamanda felsefi bir yönü bulunur. Veri ya da sonuç ile beraber bir ürün konusunda, gerekli olan iletişimi nitelemek şeklinde ifade edilebilir. Enformasyon temel olarak bilgi ile donanımlıdır ve hareket üzerinden bilginin aktarılması noktasında önemli bir potansiyel teşkil eder. Daha çok iş hareketliliği kapsamında ele alınan bir sistem olduğunu söylemek mümkün.



Enformasyon Ne İşe Yarar?



Hem devletler hem de şirketler söz konusu olduğu zaman enformasyon büyük bir öneme sahip hale geliyor. Özellikle gerçekleştirilecek çalışmalar enformasyon sayesinde çok daha etkin bir şekilde ele alınır. Böylece bireyler, şirketler ya da devletler yapacakları iş hareketleri konusunda kendi çıkarları doğrultusunda enformasyonu kullanır. Daha çok bilgi olarak sağlaması ile beraber doğrudan ekonomik üzerinden ele alınan bir sistemdir. Yani bilgi ekonomi ile beraber etkin bir şekilde taşıyarak, tarafların avantajını sağlayacak bir etki yaratır.



İletişimde Bilgi ve Enformasyonun Önemi



Özellikle söz konusu iletişim olduğu vakit bilgi ve enformasyonun önemi oldukça büyüktür. Çünkü çıkarlar doğrultusunda iyi bir kar elde edebilme işlemini temelinde zaman yatar. O zamanı aktif şekilde kullanabilmek için yetişin üzerinden işlem gerçekleşir. Bunun temel nedeni ise enformasyonu kalıcı olarak pozitif bir farklılık yaratabilmesi için, tarafların sürekli olarak iletişimde olması gerekmesidir. Bu bağlamda iletişimin doğru bir şekilde kurulması ile beraber, enformasyon çok daha etkin biçimde kullanılmaya başlanır.



Bu da ekonomi ile beraber birçok unsura pozitif şekilde yansır. Çünkü hem şirketlerin hem de bireylerin ayakta kalabilmesi için, iletişim devamlı olarak aktif olmalıdır. Bu da enformasyon ile gerçekleşir ve bilgi etkin bir şekilde aktarılır. Bu bağlamda enformasyon ile ilişkili birçok alandan bahsetmek mümkün.



- Ekonomi

- Sağlık

- Dünya gündemi

- Spor

- Politika

- Toplumsal Kalkınma

- Kültürel etkileşim



Görüldüğü üzere bu şekilde birçok farklı alanda üzerinden enformasyon kullanılır ve iletişim gerçekleşerek, bilgi etkin bir şekilde aktarılır.