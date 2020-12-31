Enis İsminin Anlamı Nedir? Enis Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Dilimize Arapçadan geçen isimlerden birisi olan Enis erkek çocukları için tercih edilen isimlerden de birisi olmaktadır. Ülkemizde sıkça kullanılan isimlerden birisi olan Enis ismi şu anda 12 binin üzerinde kişi tarafından kullanılmaktadır. Diğer bir yandan bebekleri için bu ismi son bir yıl içerisinde tercih eden aile sayısı ise 20 olmaktadır.



Enis İsminin Anlamı Nedir?



Eniz isminin anlamlarını araştırdığımızda karşımıza ilk çıkan anlamı sevgili veya yar olmaktadır. İsmin diğer anlamları içerisinde ise cana yakın, sevimli ve dost manaları bulunmaktadır. İsmin birçok anlamının bulunması sebebi ile anlamlarının içerisinde yiğit erkek, kahraman, yürekli ve yetenekli anlamları bulunmaktadır. Son olarak Enis isminin anlamlarının içerisinde rütbesiz asker anlamı da var olmaktadır.



Enis İsmi Kuran-ı Kerimde Geçiyor mu?



Arapça kökenli bir kelime olan Enis, buna rağmen Kuran-ı Kerim içerisinde yer almamaktadır. Diğer bir yandan içerisinde barındırdığı anlamlar güzel ve hoş olduğu için caiz olmayan isimler arasında da yer almamaktadır. Bu sebeple de erkek bebekleri için tercih edilecek isimlerden birisi olmaktadır.