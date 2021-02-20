Ertelenen ALES yarın yapılacak



ALES/2’de adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak ve 150 dakika süre verilecek. Adayların sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekiyor. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı sınav tedbirleri alacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek. l ANKARA Milliyet