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    HaberlerEğitim Haberleri Ertelenen ALES yarın yapılacak
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    20.02.2021 - 07:00 |

    Ertelenen ALES yarın yapılacak

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM), Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2021 yılına ertelenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020- ALES/2) yarın 88 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Geçen yıl 1-12 Ekim’de başvuruları alınan sınav, yarın 81 ilde ve 88 sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

    Ertelenen ALES yarın yapılacak


    ALES/2’de adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak ve 150 dakika süre verilecek. Adayların sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekiyor. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı sınav tedbirleri alacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek. l ANKARA Milliyet

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