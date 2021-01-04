Esil İsminin Anlamı Nedir? Esil Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Esil kökeni Osmanlıca olan ve kız çocukları için kullanılan bir isimdir. Osmanlı dönemine kadar uzanan ve günümüze gelmiş olan bu güzel isim, aynı zamanda kız çocuklarına oldukça hoş bir etki yaratıyor. Kökenin Osmanlıca olması ile beraber aynı zamanda Türkçe olduğunu da dile getirmek mümkün.



Esil Ne Demek?



İnternet üzerinden son zamanlarda yaygın olarak araştırılan ve kız çocuklar için beğenilen isimlerden biri olarak Esil öne çıkıyor.



- Şerefli

- Şanlı ve namlı

- Haysiyetli ve itibarlı

- Otoriter kişi

- Parlak, uzun ve dolgun yüz

- Doğru şey



Bu şekilde birden fazla ve oldukça özel anlamları ile beraber kız çocukları için kullanılabilecek etkili isimlerden biridir. Tek başına kullanılabileceği gibi eğer uyumlu bir isim bulunursa bir arada değerlendirilebilir.



Esil İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Köken olarak Osmanlıcaya uzanan esil ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. Yakın zamana kadar çok fazla bilinmeyen ancak artık pek çok anne ve babadan ilgisini çeken en güzel isimler arasında Esil geliyor. Bu doğrultuda Esil isminin anlamı konusunda bilgi almak suretiyle listeye ekleyebilirsiniz.