Eşref Saati Ne Demek? Eşref Saati Deyiminin Hikayesi Nedir?

Eşref saatinin anlamının ve hikâyesinin bilinmesi oldukça önemli olmaktadır. Çünkü eşref saati değiminin hikâyesini birçok birey illaki bir kez dahi duymuş olmalıdır.



Eşref Saati Ne Demek?



Eşref saati bazı bireylerin bazı aralar sinirlenmesi sonucu ortaya çıkan bir söyleyiş biçimi olmaktadır. Bu tabir ile birlikte birçok bireyin hayatının bir noktasında karşılaşması muhtemel olmaktadır. Bu nedenle anlamının bilinmesinde fayda vardır. Anlamı olarak eşref saati geldi kelimesi şeklinde kullanılmaktadır. Yani bu aralara onun sinirli anları anlamında kullanılmaktadır.



Eşref Saati Deyiminin Hikâyesi Nedir?



Vakti zamanın da eşref ismini taşıyan bir kahveci varmış. Kahveci oldukça mülayim ve oldukça müşterilerine karşı güler yüzlü olan bir bireymiş. Fakat zaman için de bu bireyin bazı anlarda sinirlendiği ortaya çıkmıştır. Birey her ikindi namazında sonrası bir saat boyunca oldukça aksi olabiliyormuş. Bu nedenle bunu gören bireyler eşref karşısında ne yapacağını bilemiyormuş.



Çünkü bu adam oldukça zor sinirlenen ve oldukça mülayim biri olarak bilinmekteymiş. Bu durum karşısında zaman tutan halk ve yakınları o anı eşref saati olarak nitelendirmişlerdir. Bu saatlerin ardında bireyler daha da sakin olan eşref görünce eşrefin sinirleneme saatinde uzak durmaktadırlar. Bu saat zaman içinde tüm şehir ve halk arasında eşref saati olarak belirlenmiştir. Bugün birden bire sinirlenen ve oldukça sakin bireylerin anlık paralamasına eşref saati denmektedir. Deyim buğu n hala aktif olarak kullanılmaktadır.