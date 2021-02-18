Eter Nedir, Ne İşe Yarar? Eter Nerelerde Kullanılır?

Eter genel olarak koklanması ile bay ılınacağı düşünülen bir tür uyuşturucu madde olarak düşünülmektedir. Bu düşüncenin bir kısmı doğru olmakta bir kısmı da farklı olmaktadır.

Eter Nedir, Ne İşe Yarar?

Genle olarak film sahnesi olarak pamuğa damlatılan eteri bir miktar koklanması ile dahi bay ılınacağı düşünülmektedir. Gerçek de durum bu kadar basit ve kolay olmamaktadır. İlk olarak eter içinde bulunana karbon hidrojen bağı sayesinde bir çeşit karbon hidrat olarak bilinmektedir. Fakat bu Karbon ve hidrojen bağlarına bir adet OH bileşeni bağlandığı için alkol sıfatını almaktadır. Temelde insan sağlığına oldukça zararlı ve hayâlı durumlara neden olan bu madde uyuşturucu özelliği olmaktadır.

Eter maddesinin elde edilmesi için özel laboratuvar koşulları elde edilmektedir. Bu koşullardan dolayı bireyler sık sık eteri her yerden bulamayacaklarını anlamalıdırlar. Zaten içilmesi veya uzun süre koklanması halinde öldürücü olan bu maddeyi elde etmek oldukça zordur Birçok filmde görülen bayıltma özelliği tamamen rol icabı olmaktadır. Gerçek manada eter koklayarak bayılmak için baya bir süre bir veya iki dakika derin derin içe çekmek gerekir. Zaten bu bayılma hali saatlerce değil genellikle on veya 15 dakika olmaktadır.

Eter Nerelerde Kullanılır?

Eter genellikle veterinerlik fakültesi ve tıp fakültesinde anlık bayıltama olarak kullanılabilmektedir. Bu madde laboratuvar koşullarında üretildiği için bazı maddelerin etken maddesi olarak da laboratuvarlarda eter kullanılabilmektedir. Tehlikeli bir madde olduğu için genellikle satışı yasaktır.