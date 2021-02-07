Etwinning Nedir, Ne İşe Yarar? Kısaca Etwinning Nasıl Yapılır?

Eğitim dünyası için işbirliği yapmak ve ortak bazı çalışmalar gerçekleştirme konusunda, son dönemlerde etwinning önemli bir potansiyel teşkil ediyor. O yüzden birçok kişi etwinning nedir sorusunun cevabını öğrenmek için internet üzerinden de bilgi almaya çalışmaktadır.



Etwinning Nedir?



Avrupa'daki okullar adına oluşturulmuş topluluğa etwinning denir. Özellikle Avrupa'daki Okullarda çalışan personele yönelik bir platform olduğunu söylemek mümkündür. Böylece ortak bir çatı altında farklı fikirler ve çalışmalar yapılabilecek ortam elde ediliyor. Bu bağlamda öğretmenler, müdürler ya da kütüphaneciler için etkin bir platform yaratılmaktadır.



Etwinning Ne İşe Yarar?



Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasıyla beraber, etwinning ortak bir platform oluşturmaktadır. Dijital dünyada Avrupa'daki okulları bir araya getiren bu sistem, her geçen gün daha fazla kullanılmaya başlandı. Bu bağlamda etwinning ile beraber pek çok farklı işlemi gerçekleştirmek mümkün.



- İşbirliği yapmak

- İletişim kurmak

- Farklı paylaşımlar gerçekleştirmek

- Ortak çalışmalar sağlamak

- Kısa ve uzun vadeli okulların ortaklık kurmasına olanak elde etmek



Bu gibi daha birçok farklı olanağı ile beraber Avrupa'daki okulları bir araya getiren bir sistemdir.



Kısaca Etwinning Nasıl Yapılır?



Avrupa Eğitim Bakanlığı Uluslararası İş Birliği çatısı altında gerçekleştirilen etwinning, bu bağlamda pek çok farklı okulu bir araya getiriyor. Ana toplama noktası ve etkinlik çalışma kısmı web sitesi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Siteye giriş yapılarak üyelik ile beraber pek çok okul ortak bir platformda buluşur. Böylece tamamen yasal bir yol altında, okullar farklı çalışmalara etkin bir şekilde bir arada gerçekleştirebilmektedir.