Evra İsminin Anlamı Nedir? Evra Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Kızlara verilen isimlerden birisi olan Evra, dilimize Farsçadan geçmiş bulunmaktadır. Son derece nadir bulunan isimlerden birisi olan Evra, ülkemizde sadece 404 kişi tarafından kullanılmaktadır. Bu sebeple az kullanılan isimlerden birini kızına vermek isteyen aileler için iyi bir seçenek olmaktadır.



Evra İsminin Anlamı Nedir?



Evra isminin 3 farklı anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlardan ilki hisar olmaktadır. Evra isminin ikinci anlamı ise başlangıcı olmayan olmaktadır. Son olarak Evra anlamının ismi diğer dillerde de kullanılmasından kaynaklanmaktadır. İzlandaca ve Faroece dillerinde de bulunana Evra kelimesi Avrupa anlamına gelmektedir.



Evra İsmi Kuran-ı Kerim'de Geçiyor mu?



Dilimizde kullanılan Evra ismi Farsça kökene sahip olduğu için Kuran-ı Kerim'de yer almamaktadır. Diğer bir yandan ismin anlamları içerisinde herhangi bir olumsuz anlam bulunmadığı içinde kız çocukları için kullanılabilecek isimlerden olmaktadır.



Evra İsminin Özellikleri



Evra ismine sahip olan kişilerde bazı ortak özellikler bulunmaktadır. Bu özellikler kısaca şunlar olmaktadır:

Üretken,

Yenilikçi,

Sosyal,

Özgür ruhlu,

İnsancıl,

Mantıklı,

Ekip çalışmasına yatkın,

Arkadaş canlısı,

Entelektüel,

Dışa dönük,

Sağduyulu,

Otoriter,

Çekingen,

Duygusal olmayan