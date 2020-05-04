Eyyam Ne Demek? Tdk'ya Göre Eyyamcılık Ve Eyyamcı Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Eyyam, Arapça kökenli bir sözcüktür ve eyyam sözcüğü beş harften meydana gelir. Eyyam, günler, gündüzler manasındadır. Eyyam sözcüğünü ayrıntılarıyla detaylandırdık.



Eyyam Ne Demek?



Eyyam sözcüğü daha çok eyyamcı şeklinde kullanılmaktadır. Eyyam, Arapça kökenli “ayyām” sözcüğünden Türkçeye geçmiştir. Ayrıca “ywm” kökünden gelen “yawm” yani gün sözcüğünün çoğul halidir. Farklı anlamları bulunan eyyam sözcüğü dilimize yerleşmiş ve kullanılmaktadır. Eyyam sözcüğü genellikle “yapmak” fiili ile beraber kullanılıyor.



Eyyam sözcüğü çokluk anlamında kullanılmakla birlikte gününü gün eden kimse manasına da gelmektedir. Eyyam sözcüğünün diğer manası ise kendi kazancı uğruna baskın veya güçlü olan düşünceyi destekleyen kimsedir. Halk ağzında bir durumu, işi ciddiye almayan kendi yararı uğruna eğlenen kişi manasında kullanılır. Genellikle olumsuz bir izlenim bırakan eyyam sözcüğü temel anlamından uzaklaşarak kullanılmaktadır.



TDK’ye Göre Eyyamcılık ve Eyyamcı Kelimelerinin Anlamı Nedir?



TDK’ye göre çokluk manası bulunan eyyam sözcüğü türetilebilir. Türk Dil Kurumu’na göre eyyamcı, günün şartlarına göre hareket eden, gününü dilediğince yaşayan kimsedir. Eyyamcılık sözcüğünün Türk Dil Kurumu’na göre manası ise eyyamcı olma durumudur.