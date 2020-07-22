F Harfi İle Başlayan Bitki, Çiçek, Meyve İsimleri Nelerdir? Baş Harfi F Olan Bitkiler

Alfabe içerisindeki farklı harflerle beraber aynı zamanda Türkçede F harfi üzerinden de birçok kaynak bulunmaktadır. Bu doğrultuda genel kültür veya eğlence amaçlı oyunlar için bitki ve meyve ile çiçekler konusunda, F harfi üzerinden ele alınan ve başlayan kaynakları değerlendirebilirsiniz. Sadece genel kültür değil bunlardan yararlanmak ya da tüketmek üzerinden de değerlendirmeniz mümkün.

F Harfi ile Başlayan Bitkiler

F harfi özellikle söz konusu bitki olduğu zaman oldukça fazla kaynağa sahiptir. Bu kaynakları literatür çerçevesinde rahatlıkla değişik amaçlar doğrultusunda değerlendirebilirsiniz.

- Fasulye

- Fesleğen

- Fındık

- Fıstık

- Funda yaprağı

Bu şekilde F harfi üzerinden başlamış olan bitkileri ele almanız ve değerlendirmeniz mümkün. Hem genel kültür açısından hem de tüketim noktasında lezzetli ve faydasıyla, çok fazla öne çıkan kaynaklar içerisinde yer alıyorlar.

F Harfi ile Başlayan Çiçekler

Göz alıcı renkleri ve farklı mevsimlerde yetişmesi ile beraber, F harfi üzerinden başlayan birçok değişik çiçek bulunmaktadır. Bu çiçekler mevsimine bağlı olarak doğal ortamında yetişmekte ya da evlerde değerlendirilmektedir. Aynı zamanda eğlence ve oyun amaçlı, genel kültür üzerinden F harfi ile başlayan çiçekleri ele alabilirsiniz.

- Fırça çalısı

- Filbahri

- Flamingo çiçeği

- Frezya çiçeği

- Ful çiçeği

- Fulya

- Funda

Bu şekilde F harfi üzerinden başlayan çiçekler değişik renkleri ve mis kokular üzerinden öne çıkıyor. Amaca uygun değişik noktalarda bu güzel çiçekleri değerlendirebilirsiniz.

F Harfi ile Başlayan Meyveler

Birbirinden lezzetli ve dünyanın farklı noktalarında yetişen, F harfi ile başlayan birçok meyve bulunmaktadır. Bu meyveleri hem keyifli tüketebilir hem de genel kültür açısından ele alarak kullanabilirsiniz.

- Feijoa meyvesi

- Frenk üzümü

- Frambuaz

- Frenk İnciri

- Fındık

- Fıstık

Genel olarak F harfi ile başlayan meyveler bu şekilde sıralanmaktadır. Türkiye'de yetişen kaynaklar olması ile beraber aynı zamanda tropikal alanlarda yetişen meyveler de yukarıda yer alıyor. Ancak hemen hepsine Türkiye'de ulaşmak mümkündür.

Bu şekilde F harfi üzerinden başlayan meyve ve bitkiler ile beraber çiçekleri değerlendirebilirsiniz. Genel kültür açısından ele alırken aynı zamanda tüketmek ya da yetiştirmek gibi amaçları baz almanız mümkün.