Fagot Nedir? Fagot Müzik Aleti Hangi Tür Müziklerde Kullanılır?

Fagot, üflemeli yani nefesli çalgılar gurubunun bir ailesidir. Ahşaptan oluşur. İki kamıştan meydana gelen tek bir enstrümandır. İlk olarak Avrupa da ortaya çıktığı bilinmektedir. İki ana borusu ve dört ayrı bölümü bulunmakta olup, renkli bir müzik aletidir.

Fagot Nedir?

Nefesli müzik aleti gurubunda bulunan fagot, ahşap veya kamıştan yapılmaktadır. Toplamda iki parçadan oluşmaktadır. Metal borudan yapılan fagotlara da ulaşmak mümkündür. Fagot müzik aletinin uzunluğu yaklaşık bir buçuk metre civarındadır. İlk parçasının ismi kalaktır. Daha sonra bunu ana bölüm çizme, bas ve son olarak da tenor takip eder.

Fagot Müzik Aleti Hangi Tür Müziklerde Kullanılır?

Fagot çalgısı orkestra içerisin de görev alan bir enstrümandır. Bazen nağmeler de tek başına çalındığı gibi bazen de nefesli çalgılar gurubu ile beraber üflenir. Basklarnet ile de güzel bir ikili olmaktadırlar. Armonilerin bas partilerinde de çokça üflenmektedir. Fagotun görevi bas çıkan sesleri güçlendirmek ve orkestraya yeni bir karakter kazanmaktır. Tabi her zaman da bu şekilde kullanılmamaktadır.

Bazen de partilerin arka fonlarında görev alırlar. Solo olarak karşımıza çıktığı zamanlarda da çok etkileyici olurlar. Bu etkisi ve kıymeti değerli olduğundan öğrenimi güç bir çalgıdır. Akça ağaç fagotlar daha çok yaygındır. Hakimiyeti ve duruşu zor bir çalgıdır.