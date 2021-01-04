Fatmanur İsminin Anlamı Nedir? Fatmanur Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Fatmanur ismi köken olarak Arapçaya uzanır. Ayrıca Fatma ile beraber Nur isimlerinin anlamlarını taşırken, bir araya geldiğinde özel bir anlam da sunuyor. O yüzden Fatma ile Nur isminin anlamına bakarken bu ismi bütün olarak da ifadesi üzerinden değerlendirmek suretiyle kullanabilirsiniz. Kız çocukları için en anlamlı ve en hoş isimler arasında geliyor.



Fatmanur Ne Demek?



Dini açıdan önemli bir yere sahip anlamı bulunan Fatmanur, aynı zamanda ifadesi eşliğinde kız çocukları için değerlendirilen güzel bir isimdir.



- Hem kendisinin hem de neslinin kökü cehennem ateşinden kesilen, nur yüzlü.



Böylesi güzel ve değerli anlama üzerinden yeni doğmuş olan kız çocuğunuz için ona güzel bir isim sunabilirsiniz. Ayrıca zaten iki farklı ismin bir araya gelmesiyle oluştuğu için, başka bir isim kullanmaya da gerek bulunmuyor.



Fatmanur İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Kız çocukları için bu güzel ismi kullanmak isteyen birçok anne ve baba, Fatmanur isminin Kur'an'da geçip geçmediğini merak ediyor. Fatmanur Kur'an'da geçmemektedir. Özellikle Fatmanur isminin anlamı doğrultusunda sevilen bu etkili isim, uzun yıllardır her açıdan beğeni toplayan bir addır.