Feray İsminin Anlamı Nedir? Feray Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?



Feray Farsça kökenli olan ve Türkçede uzun yıllardır bilinen güzel isimler içerisinde gelir. Kız çocuklar için kullanılan bu güzel isminin rengi ise pembedir. Aynı zamanda ne anlama geldiği konusunda da son dönemlerde yaygın araştırılan isimler içerisinde geliyor.



Feray Ne Demek?



Değişik anlamları ile beraber bütün anlamlarının ortak yanı olarak, Feray ismi pozitif bir etki yaratmaktadır.



- Aydınlık

- Parlak ay

- Canlılık

- Süs

- Zinet



Her açıdan değerini en iyi şekilde gösteren en güzel ve anlamlı isimler içerisinde yer alıyor. Bu doğrultuda bir kız çocuğu için kullanılabilecek etkili isimler içerisinde yer almaktadır. Tek başına güzel bir anlam taşırken başka isimler üzerinden de uyumlu biçimde kullanılabilir.



Feray İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Feray isminin Kur'an'da geçip geçmediği internetten sıkça araştırılıyor. Bu doğrultuda Feray isminin Kur'an'da geçmediğini söylemek mümkün. Karakteristik bir yapısı olmasının yanı sıra anlamları üzerinde geleceğe dair parlak bir etki yaratıyor. Bu yüzden bahtının açık olması istenen bir çocuk için kullanılabilecek en özel isimler içerisinde yer alıyor. Aynı zamanda okunuş üzerinden de hoş bir etki yarattığını söylemek mümkün.