Fever Ne Demek? İngilizce Fever Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Fever kelimesi kelime türü bakımından bir isimdir. Yani tıpkı bir nesne gibi bir adı vardır. Bu bakımdan aslında fiil olarak kullanılması da mümkündür. Çünkü İngilizcede bazı kelimeler farklı görevlerde kullanılabiliyor. Fever de bu kelimelerden bir tanesidir.

Fever Ne Demek?

Fever kelimesinin Türkçe çevirisi ateştir. Ateş kelimesi İngilizce olarak kullanılmak isteniyor ise fever kelimesi kullanılmalıdır. Bu çevirisi bakımından fever kelimesi bir addır.

İngilizce Fever Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Fever kelimesi bir fiil olarak da kullanılmaktadır. Fiil olarak kullanılan fever kelimesinin anlamı da ateşlenmektir. Ateşlemek ya da yanıp kavrulmak anlamında da fever kelimesi kullanılabilir. Bu ve bunun gibi pek çok kelime İngilizcede farklı görevler için kullanılabilir.