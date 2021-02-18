Fiber İnternet Nedir? Fiber İnternet Kullanmak İçin Ne Gereklidir?

Günümüzde fiber internet teknolojisi birçok kampanya ile birlikte müşterilerin tercihine sunuluyor. Bu teknolojiyi kullanmak isteyenler gerekli başvuruları telefon ve internet üzerinden yapabilir.

Fiber İnternet Nedir?

Son yıllarda adını sıklıkla duyduğumuz fiber internet, tüm verilerin fiber optik kablolar vasıtasıyla aktarılması demektir. Sadece kapalı mekanlarda değil açık alanlarda da kullanılabilen fiber internet, yüksek teknoloji desteğine sahiptir.

2015 yılından sonra İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde altyapı çalışmaları başlayan fiber internet, 2017 yılından sonra yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. Bu teknolojinin diğer internet hizmetlerden daha hızlı ve güvenli olmasının birçok nedeni var. Bunların başında fiber optik kabloların plastik koruyucularla kaplı olması geliyor. Bu kablolar yerin altından geçirildiği için çevresel faktörlerden etkilenmez.

Fiber internet ile HD kalitesindeki filmler donmadan izlenebilir, aynı anda birçok kullanıcı internette sörf yapabilir. Film indirme hızı da diğer teknolojilere göre daha yüksektir.

Fiber teknolojide sinyal kaybı ve yavaşlama gibi sorunlar çok daha az yaşanır. En önemli özelliklerinden bir diğeri ise kurulumu için ev telefonu gerektirmemesidir.

Fiber İnternet Kullanmak İçin Ne Gerekiyor?

Fiber internet kullanabilmek için altyapı çalışmalarının tamamlanması gerekiyor. Veri aktarımı sağlayan kablolar ise diğer internet türlerinden farklı olarak cam ve elyaftır. Bu kabloların elyaf olmasının nedeni ışığı çok daha hızlı yansıtmasıdır. Veri aktarımı için ışıktan gelen sinyaller kullanıldığı için fiber internet çok daha hızlıdır.