Fitness Ne Demek? İngilizce Olan Fitness Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Fitness hemen hemen her şehirde bulunana ve her bütçeye uygun spor yapma imkânı sunan bir eğitim türüdür. Her spor dalında olduğu gibi bu spor dalında da disiplin son derece önemli olmaktadır.

Fitness Ne Demek?

Genellikle fitness ne demek sorusu için kelime anlamı olarak Türkçeye tam çevrilişi olmayan bir spor dalıdır. Fakat genel manada çevirisini yapmak gerekirse vücut geliştirme sporu olarak adlandırılması normaldir. Bireylerin sağlık bir yaşam sürmesin için bu spor son derece hayati bir öneme sahip olmaktadır.

İngilizce Olan Fitness Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Türkçe anlamı olarak vücut geliştirme sporu olarak adlandırılmaktadır. Bu spor sayesinde insanlar günlük yaşamın getirdiği iş stresinden uzaklaşabilmektedir. Ayrıca kardiyak gibi egzersizler sayesinde kalp atımını da yaralanmasında büyük rol oynamaktadır. Daha sağlıklı bir yaşam için fitness sporunu yapmak son derece önemli olmaktadır.

Fakat bireylerin spor yaparken sakatlanma durumlarına son derece dikkat etmelerinde fayda vardır. Aksi taktirde çok uzun yıllar spor yapılmasını engelleyen bir duruma neden olunabilir. Sağlıklı bir hayat için doğal spor yollarının kullanılması uzmanlarca önerilmektedir.