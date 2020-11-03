Fransız Dili Ve Edebiyatı Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Birçok fen- edebiyat fakültesinde Fransız dili ve edebiyatı bölümü bulunmaktadır. Bu bölümden mezun olan kişiler tercüme ofisi açabilir ve yazılı, sözlü tercüme hizmeti verebilir. Ek olarak pedagojik formasyon eğitimi alan kişiler, üniversitelerde ve eğitim kurumlarında Fransızca öğretmenliği yapabilir.



Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir?



Fransızca dili ve edebiyatı bölümünde çeviri bilim, Fransızca gramer ve karşılaştırmalı edebiyat dersleri bir arada veriliyor. Galatasaray Üniversitesinin taban puanı 474,47637 ve İstanbul Üniversitesinin taban puanı 404,35611. Başarı sıralaması her yıl üniversiteye göre farklılık göstermektedir. Öğrenciler 3. ya da 4. sınıfta Erasmus ile Fransa'ya gidebilir ve pratik yaparak çok daha kısa sürede Fransızca öğrenebilir. Resmi dili Fransızca olan Lüksemburg da Erasmus ile gidilebilecek ülkelerden bir diğeridir.



Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?



1. ve 2. Dönem Dersleri



Fransız Edebiyatı Tarihine Giriş

Fransızca Yazım Kuralları

Metin Açıklamaları

Temel Fransızca

Çağdaş Yazınsal Metin Yorumlama



3 ve 4. Dönem Dersleri



Fransız Dilinin Söz Dizimi

Dinleme Anlama ve Sözlü Anlatım

Karşılaştırmalı Kültür Tarihi

Yazınsal Metin Yorumlama



5. ve 6. Dönem Dersleri



Fransız Romanı ve Tiyatrosu

Özel Amaçlı Fransızca

Roman Tarihi ve Kuramı

Düşünce Akımları

7. ve 8. Dönem Dersleri



Edebiyat ve Sinema

Yazın Kuramları ve Eleştirisi

Eser İncelemesi

Fransız Şiiri

Uzmanlık Alanları Çevirisi



Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?



1- Fransızca kaleme alınmış romanları, bilimsel makaleleri ve diğer eserleri Türkçeye tercüme eder.

2- Fransızca - Türkçe ve Türkçe - Fransızca sözlük hazırlar.

3- Tercüme ofislerinde çevirmen olarak çalışır.

4- Uluslararası şirketlerde tercümanlık yapabilir.

5- Özel ders verebilir.

6- Masaüstü yaratıcı yazarlık alanında kariyer yapabilir.

7- Spor kulüplerinde sözlü ve yazılı çevirmenlik yapabilir.



Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü İş Olanakları Nelerdir?



Fransız dili ve edebiyatı bölümü mezunları hem resmi kurumlarda hem de özel sektörde iş bulabilir.



Hem İngilizce hem Fransızca bilen kişilerin iş bulma şansı ise çok daha yüksektir.



1- Fransızca öğretmenliği

2- Yayınevlerinde çevirmenlik ve editörlük

3- Bakanlıklarda ve konsolosluklarda çevirmenlik