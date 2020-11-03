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    HaberlerEğitim Haberleri Fransız Dili Ve Edebiyatı Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?
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    03.11.2020 - 16:21 |

    Fransız Dili Ve Edebiyatı Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

    Fransız Dili ve Edebiyatı, öğrencilere dilbilim ve edebiyat tarihi alanında derslerin verildiği bir lisans programıdır. Edebiyat fakültelerinde okunan bölüm toplam 4 yıllıktır. Bu bölümden mezun olanlar, yayın evlerinde ve resmi kurumlarda çevirmen olarak çalışabilir. Fransız dili ve edebiyatı dersleri nelerdir, mezunu ne iş yapar? Sizin için ayrıntılı bir şekilde araştırdık.

    Fransız Dili Ve Edebiyatı Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

    Birçok fen- edebiyat fakültesinde Fransız dili ve edebiyatı bölümü bulunmaktadır. Bu bölümden mezun olan kişiler tercüme ofisi açabilir ve yazılı, sözlü tercüme hizmeti verebilir. Ek olarak pedagojik formasyon eğitimi alan kişiler, üniversitelerde ve eğitim kurumlarında Fransızca öğretmenliği yapabilir.

    Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir?

    Fransızca dili ve edebiyatı bölümünde çeviri bilim, Fransızca gramer ve karşılaştırmalı edebiyat dersleri bir arada veriliyor. Galatasaray Üniversitesinin taban puanı 474,47637 ve İstanbul Üniversitesinin taban puanı 404,35611. Başarı sıralaması her yıl üniversiteye göre farklılık göstermektedir. Öğrenciler 3. ya da 4. sınıfta Erasmus ile Fransa'ya gidebilir ve pratik yaparak çok daha kısa sürede Fransızca öğrenebilir. Resmi dili Fransızca olan Lüksemburg da Erasmus ile gidilebilecek ülkelerden bir diğeridir.

    Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?

    1. ve 2. Dönem Dersleri

    Fransız Edebiyatı Tarihine Giriş
    Fransızca Yazım Kuralları
    Metin Açıklamaları
    Temel Fransızca
    Çağdaş Yazınsal Metin Yorumlama

    3 ve 4. Dönem Dersleri

    Fransız Dilinin Söz Dizimi
    Dinleme Anlama ve Sözlü Anlatım
    Karşılaştırmalı Kültür Tarihi
    Yazınsal Metin Yorumlama

    5. ve 6. Dönem Dersleri

    Fransız Romanı ve Tiyatrosu
    Özel Amaçlı Fransızca
    Roman Tarihi ve Kuramı
    Düşünce Akımları

    7. ve 8. Dönem Dersleri

    Edebiyat ve Sinema
    Yazın Kuramları ve Eleştirisi
    Eser İncelemesi
    Fransız Şiiri
    Uzmanlık Alanları Çevirisi

    Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

    1- Fransızca kaleme alınmış romanları, bilimsel makaleleri ve diğer eserleri Türkçeye tercüme eder.
    2- Fransızca - Türkçe ve Türkçe - Fransızca sözlük hazırlar.
    3- Tercüme ofislerinde çevirmen olarak çalışır.
    4- Uluslararası şirketlerde tercümanlık yapabilir.
    5- Özel ders verebilir.
    6- Masaüstü yaratıcı yazarlık alanında kariyer yapabilir.
    7- Spor kulüplerinde sözlü ve yazılı çevirmenlik yapabilir.

    Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü İş Olanakları Nelerdir?

    Fransız dili ve edebiyatı bölümü mezunları hem resmi kurumlarda hem de özel sektörde bulabilir.

    Hem İngilizce hem Fransızca bilen kişilerin iş bulma şansı ise çok daha yüksektir.

    1- Fransızca öğretmenliği
    2- Yayınevlerinde çevirmenlik ve editörlük
    3- Bakanlıklarda ve konsolosluklarda çevirmenlik

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