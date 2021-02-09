G Kuvveti Nedir? Pilotlukta G Kuvveti Ne Anlama Gelir, Nasıl Yapılır?

Yerçekiminin ve ani hızın etkisi üzerinden ortaya çıkan G kuvveti, hayatın her alanında etki eden bir durumdur. Tabii söz konusu pilotluk olduğu zaman çok daha önemli bir noktaya geliyor. Birçok kişi ise internet üzerinden G kuvveti nedir diye araştırma gerçekleştirmektedir.



G Kuvveti Nedir?



Ani hız değişimi ile yaşanabilecek manevralar karşısında, maruz kalınan ivmenin yerçekimi cinsinden ifadesine G kuvveti denir. Özellikle yüksek hızlar ile beraber pilotların maruz kaldığı bir kuvvet olarak da ifade etmek mümkün. Çünkü uçaklarda yaşanan ani hızlanma ile beraber ortaya çıkan bu ivme, ciddi bir kuvvet ortaya çıkarmaktadır.



Pilotlukta G Kuvveti Ne Anlama Gelir?



G kuvveti dendiği zaman özellikle pilotluk söz konusudur. Çünkü günlük yaşamda yürüyüşlerde ya da koşma söz konusu olduğu vakit g kuvveti pek fazla etki yapmaz. Hatta yüksek hızdaki arabalarda dahi çok da büyük bir etki oluşmaz. Ancak ses hızından daha yüksek noktaya çıkan uçaklarda G kuvveti ciddi bir baskı yaratır. Bu baskı ani hız değişimleri ve manevralarda yaşanır. Bunu etkin bir şekilde hisseden pilotlar ise belli bir sınavdan geçer.



Pilotlukta G Kuvveti Nasıl Yapılır?



G kuvvetine maruz bırakılacak olan pilotlar için özel tasarımlar bulunmaktadır. Bu tasarımlar bir kapsül şeklinde görüntüye sahiptir. Pilot bu kapsülün içerisine oturmak suretiyle her yöne hareket ile beraber farklı miktarlarda G kuvvetine maruz kalır. Böylece kişinin pilotluk yapıp yapamayacağı konusunda kesin bir bilgi elde edilir.