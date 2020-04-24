Gaflet Ne Demek? TDK'ya Göre Gaflete Düşmek Nedir, Ne Anlama Gelir?

Gaflet kelimesi aslında uzun yıllardır kullanılmaktadır. Kökeni çok eskilere dayanır, gaflet kelimesi Arapça kökenlidir ve içerdiği anlam sebebi ile dini içerikli kitaplarda da bolca karşımıza çıkar.



Gaflet Nedir?



Gaflet kelime anlamı olarak dalgınlık, dikkatsizlik, boş bulunma, aymazlık, dalgı, ihtiyatsızlık anlamlarına gelmektedir. Gaflet tek başına kullanılmaktan ziyade bir eylem ile birlikte kullanılır. Gaflete düşmek, gaflet kelimesinin en çok kullanıldığı sözcük grubudur.



Gaflet, dini metinlerde ve dini bir terim olarak daha çok kişinin sorumluluklarını unutup ihtiyatsız ve aymaz davranışlar sergilemesi anlamında kullanılır ve olumsuz çağrışıma sahip kelimelerden biridir. Dini olarak bir başka anlamı da kişinin dünyevi işlere fazla odaklanması ve dünyaya neden geldiğini unutarak manevi yönünü ihmal etmesidir.



TDK'ya Göre Gaflet Nedir?



TDK'ya göre gaflete düşmek, gaflet içinde kalmak anlamına gelmektedir. Gafletin de manevi sorumluluklarını unutan, dünyevi olaylar peşinde koşup sorumluluklarını yerine getirmeyen kişi olarak tanımlandığını hatırlatalım.