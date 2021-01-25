Gazete Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Gazate Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Gazete kelimesinin bazen "gazate" , "gazte" ya da "gaste" şeklinde kullanıldığı görülür. Doğru yazımın hangisi olduğu konusunda sosyal medya gibi alanlarda tartışmalara da rastlanır. İkilemleri aşmak ve en doğru yazım şeklini öğrenmek için başvurulması gereken kaynak, Türk Dil Kurumu sözlüğü olmalıdır.

Gazete Nasıl Yazılır?

Gazete kelimesinin doğru yazımının "gazete" mi, "gazate" mi, "gaste" mi yoksa "gazte" mi olduğu konusunda son sözü Türk Dil Kurumu Sözlüğü söyleyebilir. Sözlüğe göre kelimenin doğru yazılışı "gazete" olmalıdır.

TDK'ya Göre Gazate Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Gazete, gazate, gazte, gaste gibi kullanımları görülebilen kelimenin doğru yazımı "gazete"dir.

-Sabah erkenden günlük gazeteler geldi.

-Dünkü gazetede çıkan haber için tekzip kararı verildi.



Gazete kelimesi yukarıdaki örneklerdeki gibi kullanılabilir.