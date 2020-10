Geçiş Dönemi Eserleri Ve Özellikleri Nelerdir?

İslami dönem Türk edebiyatı olarak da ön plana çıkan geçiş dönemi, pek çok önemli eser ile günümüze kadar ulaşmış durumda. Özellikle İslam'ın kabul edilişinin dönemi olarak 10. yüzyıldan sonra ortaya çıkan bu geçiş dönemi, eserler içerisinde değişik konuların yer alması ile ön plana çıkmaktadır.



Geçiş Dönemi Eserleri



Orta Asya'dan başlamak suretiyle Anadolu'ya kadar uzanan geçiş dönemi eserleri, birçok farklı ismi günümüze kadar ulaştırdı. Böylece 10. yüzyıl ile başlamak suretiyle farklı yüzyıllarda önemli eserler tarihteki yerini aldı. Hem halk şiiri hem de divan edebiyatı ile beraber birçok farklı konu üzerinden ön plana çıkan eserler, edebiyatın her alanında bir ikilik ortaya çıkardı. Bu da geçiş döneminin en önemli özellikleri arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda geçiş dönemi içerisinde en bilinen eserleri olarak şunları dile getirmek mümkün;



- Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hacib)

- Atabetü'l Hakayık (Edip Ahmet Yükneki)

- Divanı Lügat-it Türk (Kaşgarlı Mahmut)

- Divan-ı Hikmet (Ahmet Yesevi)

- Dede Korkut hikayeleri



Böylesi önemli eserler yüzyıllar boyunca farklı zaman dilimlerinde önemli yazarların ve sanatçıların kaleminden çıktı. Bu eserler aynı zamanda çok önemli bir tarih olarak da ön plana çıkıyor. Kendine has özellikleri ile beraber ortak özellikleri üzerinden Türk edebiyatındaki geçiş dönemini temsil eden eserlerdir.



Geçiş Dönemi Özellikleri Nelerdir?



İslamı kabulü ile beraber Türk edebiyatı ile Arap ve Fars kültürünün bir araya gelmesi üzerinden geçiş dönemi yaşandı. Bu geçiş dönemi içerisinde pek çok önemli eser değişik yıllarda önemli yazarların kaleminden çıkarak günümüze kadar ulaştı. Bu geçiş dönemi edebi eserlerin birçok farklı özellikleri bulunmaktadır.



- Türk edebiyatı bu dönemlerde önemli değişimler yaşamıştır.

- Eski edebiyat anlayışı ile İslamiyet’ten sonraki yeni edebiyat anlayışı bir geçiş meydana getirmiştir.

- Dil üzerinde daha çok Arapça ve Farsça kelimeler ön plana çıkar.

- Uygur alfabesi ile beraber Arap alfabesinin izleri görünür.

- Özellikle şiirler de hem dörtlük hem de beyitler kullanılmıştır.

- Hece vezni ile beraber aynı zamanda aruz veznine de yer verilmiştir.



Tüm bu özellikler ortak şekilde geçiş döneminde yazılmış bütün eserlerde yer alır.



Türk Edebiyatında Geçiş Dönemi



Türklerin Müslümanlığı kabul etmesi ile beraber Divan edebiyatına geçiş gerçekleşti. Zaman içerisinde İslamiyet'in etkisi altında kalan edebiyat, eski dönem ve yeni dönem olmak üzere bir geçiş dönemi yaşadı. Bu dönem aynı zamanda bir karmaşaya da sebep oldu. Bir yanda İslam inancı ile Arap ve Fars kültürü ön plana çıkarken, diğer yanda eski Türk edebiyatı kültürü devam ettirilmeye çalışıldı.