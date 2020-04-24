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    HaberlerEğitim Haberleri Gelişigüzel Nasıl Yazılır? Gelişi Güzel Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Gelişigüzel Kelimesinin Doğru Yazılışı
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    24.04.2020 - 03:09 |

    Gelişigüzel Nasıl Yazılır? Gelişi Güzel Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Gelişigüzel Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Yazım noktasında en çok karıştırılan kelimeler arasında gelişigüzel sözcüğü geliyor. Bu kelimenin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılacağı konusunda karmaşa ortaya çıkmaktadır. Peki, gelişigüzel nasıl yazılır? Gelişi güzel TDK yazımı ayrı mı, bitişik mi? Gelişigüzel kelimesinin doğru yazılışı hakkında bilinmesi gerekenler.

    Gelişigüzel Nasıl Yazılır? Gelişi Güzel Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Gelişigüzel Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Türk Dil Kurumu açısından bu Kelimenin doğru yazılışı ‘gelişigüzel’ şeklinde bitişik olarak ele alınmaktadır. Yani TDK ya göre bu kelimenin doğru yazımı birleşik şekilde gerçekleşir.

    Gelişigüzel TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

    Türk Dil Kurumu bu kelimenin doğru yazılışı olarak ‘gelişigüzel’ şeklinde ifade etmektedir. Böylece tek başına ya da cümle içerisinde birleşik olarak doğru yazımı noktasında değerlendirebilirsiniz.

    Gelişigüzel (doğru)
    Gelişi güzel (yanlış)

    Gelişigüzel Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

    Gelişigüzel kelimesini birleşik olarak cümle içerisinde kullanabilirsiniz.

    ‘’Tüm kıyafetleri odaya gelişigüzel atmış.’’

    ‘’Topa gelişigüzel harika bir vuruş yaptı.’’

    Gelişigüzel Nedir?

    Gelişigüzel kelimesinin anlamı ‘baştan savma, üstünkörü yapılan bir iş ya da durum veya rastgele’ biçiminde tabir edilmektedir. Bu anlamı ile beraber birleşik olarak gelişigüzel kelimesinin doğru yazılışı üzerinden kullanabilirsiniz.

     

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