Gençler yeni yıldan umudu kesmedi

Üniversite hayali kuranlar online eğitimle yetinmek zorunda kalırken işsiz gençlerin iş bulmaları daha da zor hale geldi. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen 2021’den umudunu kesmeyen gençlerin mesajları şöyle:

‘Hedefim hukuk’

Furkan Kurt (Lise): Yeni yılda sağlıklı, refahı yüksek ve eşit bir ülke olmamızı istiyorum. Salgının bir an önce son bulmasını ve özellikle de eğitim ve öğretimde normale döndüğümüz bir yıl diliyorum. 2021’de hayallerimin peşinden koşacağım ve hukuk fakültesini kazanacağım.

‘Sınavlar düzenlensin’

Aleyna Mutafcı (Lise): Pandemi nedeniyle eğitimde yaşadığımız aksaklıkların giderilmesini ve daha verimli bir eğitim almayı diliyoruz. Bu yıl üniversite sınavında da düzenleme yapılmalı. Zira 30 dakikalık dersler, internet kesintileri vs. gibi sorunlar nedeniyle istediğimiz verimi alamıyoruz.

‘Deprem unutulmasın’

Mısra Sena Nazlan (Üniversite): Kentsel dönüşüm, çarpık yapılaşmaların, çevre düzenlemelerinin çözümü olacaktır. İzmir Depremi’nde yaşananlar bunun önemini gösterdi. 2021’de olası depremlere karşı, daha fazla can kaybetmemek için önlemler alınmasını istiyorum.

‘Eğitimde eşitlik’

Pınar Kıran (Üniversite): Pandemi, eğitimi de büyük ölçüde etkiledi. Teknolojinin ulaşamadığı evlere eğitim de ulaşamadı. 2021’de tüm çocuklar ve gençler eğitim hakkını sonuna kadar kullanabilsin ve eğitimde eşitlik sağlasın istiyorum.

‘Emeklerimizin karşılığını alalım’

Caner Ortaç (Mezun): Mimarlık mezunuyum. Koronadan dolayı işten ayrılmak zorunda kaldım. Birçok mimar arkadaşım gibi ben de işsizim. İş başvurularında asgari ücretten daha düşük ücretler teklif ediliyor. Öğrenciyken geçirdiğimiz uykusuz gecelerin, emeklerimizin karşılığını alamıyoruz. 2021’de emeklerimizin karşılığını almayı istiyoruz.

‘60 bin atama olsun’

2021’de atama isteyen öğretmenlerin dilekleri şöyle:

Arzu Şahankaya: 60 bin atama talep ediyoruz. Önceki yıllarda puanlarımız 2 yıl geçerliydi ve 4 atamaya dahil oluyorduk. Şimdi tek yıl geçerli. Bunun da 4 ayı geçti ama atama yapılmadı. Ayrıca bu yıl puanlar iyi ama sıralamalar kötü. Mağdur olmamamız için kontenjanın artırılması gerekiyor.

Berfin Ortakaya: Sayıştay raporunda yer alan “Sadece 10 ilde 138 bin 393 öğretmen ve 57 bin derslik ihtiyacı” göz önüne alınırsa 60 bin atama talebimiz haklı dayanağı görülecektir. Ayrıca ücretli, sözleşmeli, kadrolu öğretmen ayrımına son verilsin.

Mehmet Emin Söyler: Hayatlarımız engellerle zorken bir de atanma telaşı içinde boğuluyoruz. Şubat ayında 2 bin engelli öğretmen atanmasını istiyoruz.