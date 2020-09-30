Gezici kütüphaneyle fark yarattılar

Proje, 1950’li yıllarda eşek sırtında köylere kitap götüren ve “Eşekli Kütüphaneci” olarak bilenen Mustafa Güzelgöz’ün hikâyesinden ilham alan iki öğretmen tarafından başlatıldı. İkinci el bir minibüsü gezici kütüphaneye dönüştürerek köyleri ziyaret eden öğretmenler, çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyor. 8 köye ulaşan kütüphane, çocukları kukla, bilim ve sanat atölyesi gibi etkinliklerle de buluşturuyor. Öğretmenler, daha fazla sayıda gönüllü öğretmenle Suruç’taki tüm köy okullarına ulaşmak istiyor. Sabancı Üniversitesi Özel Ödülü’nü de alan proje, öğrenciler tarafından çok sevildi.