Görme engelli öğrenci için teknoloji hamlesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un verdiği bilgiye göre; Eğitim Bilişim Ağı’nın (EBA) kütüphane bölümüne görme engelliler için sesli betimlenen eğitim materyalleri yüklenecek.

‘Çalışmalar sürüyor’

Braille ekran teknolojisine sahip yerli ve milli bir cihaz üretilecek; görme engelliler ders içeriklerine bu cihaz aracılığıyla erişecek.

Bakan Selçuk, “EBA ve EBA akademik destek platformlarının dezavantajlı öğrenciler için uygun hale getirilmesine yönelik alt yapı çalışmaları devam etmektedir. Uzaktan eğitim sürecinde TRT EBA TV ve EBA platformunda yayınlanan videolara işaret dili eklenerek işitme engelli öğrencilerin kullanımına sunulmuş olup süreç içerisinde görme engelli öğrenciler için de bu gibi çalışmalar yapılacaktır” diye konuştu.

Selçuk, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin mağdur olmaması için yapılan planlamaları şöyle açıkladı:

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik üretilen, ‘eba.gov.tr’ internet sitesinin ‘kütüphane’ özel eğitim bölümünde yer alan uygulama, video ve kitap içeriklerinin üretimine ve sisteme yüklenmesine devam edilecek. İçerikler, görme engelliler için sesli betimlenecek.

Görme engelli öğrenciler için, ‘özelim eğitimdeyim’ mobil uygulamasındaki içeriklerin zenginleştirilmesine devam edilecek.

Görme engelli öğrencilerin bilişsel becerilerini geliştirmek amacıyla hikaye, şiir, ders kitapları, roman gibi kitaplar sesli betimleme tekniği ile okunarak sesli kitap platformu ve eba.gov.tr internet adresi üzerinden yayınlanmaya başlanacak.

Yerli ve milli cihaz

Görme engelli öğrenciler için beceri video çekimleri devam edilecek.

Bağımsız hareket beceri videoları çekilerek eğiticilere ve ailelere yönelik kılavuz kitap hazırlanacak.

Braille okuma yazma ve matematik videoları çekilerek EBA platformu ve bakanlığın web sitesinde konumlandırılacak.

MEB tarafından erişilebilirlik kapsamında çalışmalar devam edecek.

Yerli ve milli bir cihaz yapılarak görme engelliler için tüm ders kitaplarının bu cihaza yüklenmesi sağlanacak.