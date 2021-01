Gülizar İsminin Anlamı Nedir? Gülizar Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Farsça kökenli olan isimler arasında yer alan Gülizar isminin ülkemizdeki kullanım düzeyi çok fazladır. Bebeğine Gülizar ismini vermek isteyen pek çok anne ve baba adayı bulunmaktadır. Bu anne ve baba adayları, çocuklarına en iyi ismi verebilmek adına çok çeşitli araştırmalar yapmaktadır. Yapılan araştırmaların büyük çoğunluğu ise Gülizar isminin anlamının ne olduğu ve Kur'an'da geçip geçmediği konusunda olmaktadır.



Gülizar Ne Demek?



Gülizar ismi; "Gül yanaklı, al yanaklı" anlamlarını taşımaktadır. Gülizar isminin anlamları, pek çok anne babanın evlatlarına bu ismi koymalarında önemli bir etkisi vardır. Bunun sebebi bebek sahibi olan her anne- babanın evladı için mümkün olan en güzel anlamlı ismi seçmeyi istemesinden kaynaklanmaktadır. İslami yönden de çocuğa güzel anlamlı isim verilmesi çok büyük bir önem taşımaktadır. Hatta çocuğa güzel anlamlı isim vermek Kur'an'da geçen bir ismi vermekten çok daha önemli olabilmektedir.



Gülizar İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Bazı anne ve babalar bebeklerine Kur'an'da geçen bir ismi vermeyi uygun görmektedir. Bu bakımdan bebeğine Gülizar ismini koymayı düşünen anne babalar, ismin Kur'an'da geçip geçmediği ile alakalı olarak araştırmalar yapmaktadır.



Gülizar ismi Kur'an'da geçmiyor. Her ne kadar Kur'an'da geçmeyen bir isim olsa da taşıdığı güzel anlamlar yönünde kız bebeklere verilmesi önerilen edilen isimler arasında yerini almaktadır. Zaten bir ismin bebeğe verilmesinde ille de Kur'an'da geçiyor olması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bu nedenle isteyen her anne baba kız bebeğine Gülizar ismini rahatlıkla koyabilir.