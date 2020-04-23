Hala Nasıl Yazılır? TDK Sözlük'te Halâ Mı Yoksa Hâlâ Olarak Mı Yazıyor? Hala Kelimesinin Doğru Yazılışı

Hala kelimesinin doğru yazılışına dair TDK sözlüklerinde bilgi de yer almaktadır. Dolayısıyla TDK sözlüklerinden bu kelimeler araştırılmaktadır.

Hala TDK'ye Göre Doğru Yazılışı

Kelime Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre hâlâ şeklinde yazılır. Kelimede bulunan iki a harfi de şapkalı şeklindedir.

Hâlâ Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

Hâla kelimesinin doğru yazılışına ait örnek cümle;

"3 gündür kendisinden haber alamıyorduk. Kendisi hâlâ hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu. "

Hâlâ kelimesinin yanlış yazılışına ait örnek cümle;

"Dostlarımız bizimle birlikte gezmek istiyorken biz halâ başka işler ile meşgul oluyorduk. "

Hâlâ Nedir?

Hâlâ demek şimdiye kadar anlamını taşımaktadır. Sürekli olan halen henüz anlamlarına da gelmektedir.