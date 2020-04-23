23.04.2020 - 17:10 |
Hala Nasıl Yazılır? TDK Sözlük'te Halâ Mı Yoksa Hâlâ Olarak Mı Yazıyor? Hala Kelimesinin Doğru Yazılışı
İmla kuralları açısından günlük hayatta kullanmış olduğumuz kelimelerin doğru yazılışını bilmemiz gerekmektedir. Hala kelimesi de gerek sohbet esnasında gerek sanal ortamda yani yazışmalarda sıklıkla kullandığımız başlıca kelimelerden biridir. Son aylarda en çok araştırılan kelimelerden biri de hala kelimesidir. Peki, hala nasıl yazılır? TDK sözlükte halâ mı yoksa hâlâ olarak mı yazıyor? İşte hala kelimesine dair bilinmesi gerekenler.
Hala kelimesinin doğru yazılışına dair TDK sözlüklerinde bilgi de yer almaktadır. Dolayısıyla TDK sözlüklerinden bu kelimeler araştırılmaktadır.
Hala TDK'ye Göre Doğru Yazılışı
Kelime Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre hâlâ şeklinde yazılır. Kelimede bulunan iki a harfi de şapkalı şeklindedir.
Hâlâ Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri
Hâla kelimesinin doğru yazılışına ait örnek cümle;
"3 gündür kendisinden haber alamıyorduk. Kendisi hâlâ hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu. "
Hâlâ kelimesinin yanlış yazılışına ait örnek cümle;
"Dostlarımız bizimle birlikte gezmek istiyorken biz halâ başka işler ile meşgul oluyorduk. "
Hâlâ Nedir?
Hâlâ demek şimdiye kadar anlamını taşımaktadır. Sürekli olan halen henüz anlamlarına da gelmektedir.