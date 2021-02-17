Handan İsminin Anlamı Nedir? Handan Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Handan kökeni Farsça olan ve Türkiye'de uzun yıllardır kullanılan kız çocuk isimleri içerisinde yer alır. Güzel bir anlam ifade etmesi ile beraber aynı zamanda hoş bir telaffuz da sunuyor.



Handan Ne Demek?



Kız çocuklarına özel olarak verilebilecek en güzel isimlerden biri olarak Handan öne çıkmaktadır. Özellikle bunu birbirinden güzel anlamları ile perçinlemiş durumda.



- Gülen, gülücü

- Güler yüzlü

- Sevimli



Her bir anlamı ile beraber pozitif bir etki yaratan özel isimlerden biridir. Aynı zamanda karakteristik bir yapıya da sahip olarak değerlendirilebilir. Sadece sevilen anlamı değil güzel bir okunuş imkanı da sağladığını dile getirmek mümkün. Genelde Türkiye'de tek başına kullanılan bir isimdir. Arzu edilirse başka isimler üzerinden de bütünlük oluşturmak mümkün.



Handan İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Handan isminin Kur'an'da geçip geçmediği merak edilen konular içerisinde yer alıyor. Bu güzel isim Kur'an'da yer almaz. Özellikle gülmenin getirdiği pozitif bir etki en iyi şekilde yansıtan hoş isimler içerisinde yer alıyor. Minik yavrunuzun bahtının da açık olması için kullanılabilecek özel isimler arasında gelmektedir. Listeye ekleyebilir ve diğer isimlerle beraber değerlendirebilirsiniz.