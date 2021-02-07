Harf Notu Hesaplama Nasıl Yapılır? Üniversite Ders Harf Notları Nasıl Hesaplanır?

Harf notları hesaplamada dikkat edilmesi gereken nokta, yüzlük sistemde alınan puanın hangi aralıkta olduğunu bilmektir.



Harf Notu Hesaplama Nasıl Yapılır?





Harf notu hesaplamak için yüzlük sistem üzerinden belirlenen aralıkların bilinmesi gerekmektedir. Bunun için her aralıktaki değere karşılık gelen bir harf notu bulunmaktadır. Aynı zamanda bu harflere göre 4 üzerinden yıllık ortama da bulunmaktadır. Üniversiteler için ise dersten geçme notları ya da çan sistemlerinin uygulanıp uygulanmadığı farklılık göstermektedir.

● AA = 4.00 = 90 – 100

● BA = 3.50 = 85 – 89

● BB = 3.00 = 80 – 84

● CB = 2.50 = 75 – 79

● CC = 2.00 = 65 – 74

● DC = 1.50 = 58 – 64

● DD = 1.00 = 50 – 57

● FD = 0.50 = 40 – 49

● FF = 0.0 = 39 ve altı puanlar

Üniversite Ders Harf Notları Nasıl Hesaplanır?



Üniversiteden üniversiteye farklılık göstermekte olan harf notları için genel aralıklar bu şekildedir. Belli üniversitelerde derslerden geçme notu ve dönemden geçme notu farklıdır. Yıllık harf notu hesaplama için dersin kredisi ile notun değeri çarpılmalı ve tüm dersler için toplanmalıdır. Ardından yıllık kredi değerine bölünmelidir.



Derslerin etki dereceleri farklılık göstermektedir. Harf aralıkları içinde aldıkları değerler bu etki dereceleri ile çarpılmalıdır. Okul içi etkisi kredi ve akreditasyon olarak farklı değerlendirilebilir. Bu üniversitenin modeline bağlı olarak hesaplanmalıdır. Derslerden geçer notlar bazı üniversiteler için CD, bazıları için CC, bazıları için ise DC olmaktadır. Dönemlik ve yıllık ortama hesabı ise 4.00 üzerinden harf notları ile hesaplanmaktadır.