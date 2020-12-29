Harp Zıt Anlamlısı Nedir? Harpın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Dilimize Arapçadan geçen Harp sözcüğü ''hrb'' mastarından türemiştir. Savaş ve Cenk ile eş anlamlı olan bu kelime karşılıklı çatışma ve çarpışma anlamına gelir. Çoğulu ''hurub'' olan Harp birçok isim tamlamasında ve söz grubunda da kullanılır. Harp zıt anlamlısı nedir? Harpın zıt anlamı olan kelimeleri örnek cümleler ile birlikte derledik.
Bila- harp tamlaması savaş açılmasına gerek kalınmadan kazanılan toprakları anlatmak için kullanılır. Harp Divanı tamlamasında ise askeri anlamında kullanılmıştır. Harp Divanı, askeri mahkeme demektir.
Harpın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
1- Barış:
Örnek Cümleler:
1- Lev Tolstoy'un dört ciltlik eseri Savaş ve Barış'ı herkes okumalı.
2- Sevr Barış Antlaşması 10 Ağustos 1920 tarihinde Fransa'da imzalandı.
2- Sulh:
Tıpkı harp gibi sulh kelimesi de dilimize Arapçadan geçmiştir. Barış ile eş anlamlı olan bu sözcük günümüzde çok kullanılmamaktadır.
Örnek Cümle:
1- Mustafa Kemal Atatürk'ün Yurtta Sulh Cihanda Sulh sözü günümüzde de önemini koruyor.
3- Hazar:
Sözlük anlamı barış olan Hazar sözcüğü de harp kelimesinin zıt anlamlısıdır. Huzur sözcüğünün kökeni de Hazar'dır.