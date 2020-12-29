Harp Zıt Anlamlısı Nedir? Harpın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Bila- harp tamlaması savaş açılmasına gerek kalınmadan kazanılan toprakları anlatmak için kullanılır. Harp Divanı tamlamasında ise askeri anlamında kullanılmıştır. Harp Divanı, askeri mahkeme demektir.



Harpın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



1- Barış:



Örnek Cümleler:



1- Lev Tolstoy'un dört ciltlik eseri Savaş ve Barış'ı herkes okumalı.

2- Sevr Barış Antlaşması 10 Ağustos 1920 tarihinde Fransa'da imzalandı.



2- Sulh:



Tıpkı harp gibi sulh kelimesi de dilimize Arapçadan geçmiştir. Barış ile eş anlamlı olan bu sözcük günümüzde çok kullanılmamaktadır.



Örnek Cümle:



1- Mustafa Kemal Atatürk'ün Yurtta Sulh Cihanda Sulh sözü günümüzde de önemini koruyor.



3- Hazar:



Sözlük anlamı barış olan Hazar sözcüğü de harp kelimesinin zıt anlamlısıdır. Huzur sözcüğünün kökeni de Hazar'dır.