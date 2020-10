Hava Kirliliği Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir? Maddeler Halinde Hava Kirliliği

Hava kirliliği günümüzde en sık karşılaşılan sorunların arasında yer almaktadır. Pek çok kişiye rahatsızlık vermektedir.



Hava Kirliliği Nedenleri



Hava kirliliğinin pek çok nedeni vardır. Bunlardan bahsetmemiz gerekir ise genel olarak aşağıdaki gibidir.



Kalitesiz yakıt kullanımı,

Olumsuz hava koşulları,

Egzoz gazları,

Soba ve ya kalorifer gibi ısıtıcıların nedeni ile uygun koşullarda yakılmaması,

Doğaya olan zararlı kozmetik kullanımı,

Sanayi tesislerinin yanlış bir şekilde konumlanması nedeni ile ortaya çıkan hava kirliliği,

Trafikten kaynaklanan hava kirliliği olmaktadır.



Hava Kirliliği Nasıl Oluşur?



Hava kirliliği havada katı, sıvı ve ya gaz halindeki yabancı olan maddelerin insan sağlığına, canlıya ve tüm ekolojik dengeye bir zarar verecek yoğunlukta olmasıyla oluşur. Üretim ve ya tüketim aktiviteleri esnasında ortaya çıkan atıklar ile hava tabakası kirlenir, yeryüzündeki canlıların hayatında önemli tehdit oluşturur.



Hava yaklaşık % 78 azot, % 21 oksijen ve % 1 oranında gazlardan ve de su buharı bileşiminden oluşur. Zararlı maddelerin birikmesi ve bileşimi bozması ile hava kirliliği oluşur. Ayrıca hızla artan nüfuslar, yanlış kentleşmeler, tarım ilaçları kullanımında göz ile görülür artış ve de kullanılan kimyasal maddeler hava kirliliği için neden sayılır.



Hava Kirliliğinin Sonuçları Nelerdir?



Genel olarak yaşlı ve ya kronik akciğer ve kalp rahatsızlığı olan hastalar her daim hava kirliliğinden olumsuz etkilenir. Bu etkilenme de akciğerlerde zedelenme ortaya çıkan belirtilerden, kişilerde ölüm oranının artımına kadar da değişen etkiler yapabilmektedir. Bütün kirletici öğelerin bir arada etkilerine bağlanmaktadır. Hava kirliliğinde ölüm genelde bebeklerde zatürree ölümleri biçimi, kronik akciğer ve ya anfizemi olan yaşlılarda kardiyopulmoner problemlerden olmaktadır.



Hava kirliliğine yol açmakta olan çeşitli gaz ve ya parçacıklar orta derecede olan astımlı kişilerde ve de daha yüksek dozlarda astımlı olmayan kişiler üzerinde hava keseciklerinin daralmasına sebep olmaktadır. Kükürt dioksit açısından duyarlı kişilerde astım ortaya çıkar.



Hava Kirliliğinin Çözüm Yolları Nelerdir?



İhtiyacımız olan hemen ilk şey aslında çevre bilincidir. Özel araç kullanımının azaltması, özellikle büyük şehir içinde yaşayanlar için de ulaşım ciddi sorundur. Eğer kişiler özel araçları ile işe ya da herhangi bir yere gitmeleri gerekir ise aracınızdan çıkan egzoz gazı içinde filtre kullanmak her daim çok önemli ve de avantajlı olmaktadır.



Gelişen ve gelişmekte olan sanayi ile ivme kazanılmaktadır. Örneğin, sanayi yerleşimlerini olan yerler mümkün olduğunca yerleşim yerlerinden daha uzağa yapılmalıdır. Ayrıca yeşil alanlar her daim arttırılmalıdır ve nefes alan alanlar arttırılmalıdır. Hava kirliliği ile de mücadele etmede en çok önemli konu yeşil alanlardır. Günümüzde bu yeşil alanları artırmak için fidan dikmeye önem vermeliyiz ve de ağaçlandırma çalışmaları da yapmalıyız. Buna ek olarak çatı yalıtımlarına ve apartman bacası gibi konularda temizliğe ekstra özen gösterilmelidir. Isınma sorununun da önüne geçebilmek adına bina yalıtımları yaptırılması da önemlidir.