Her 100 adaydan 80’i üniversiteli

YÖK’ün hazırladığı 2020-YKS Yerleştirme Sonuçları Raporu’na göre, 2019’da örgün öğretim programlarına yerleşen aday sayısı 753 bin 461 iken bu sene sayı 781 bin 165’e yükseldi. Böylece 838 bin 221 kontenjanın, 57 bin 56’sı boş kaldı. Tercih yapan her 100 adayın 80’i üniversiteli oldu. Geçen seneye kıyasla boş kontenjanlarda 14 bin 177, YKS’nin ilk defa uygulandığı 2018’e göre 71 bin 452 azalma sağlandı.

Rapora göre; dolululuk oranları devlet, vakıf, KKTC’deki üniversitelerde, ayrıca lisans, ön lisans, örgün ve açık öğretim programlarında, yani tüm başlıklarda ve kategorilerde önemli kabul edilecek düzeyde arttı. Raporda öne çıkan ifadeler şöyle:

Memnuniyet oranı

- ADAY SAYISI DÜŞTÜ: 2019 YKS’ye başvuran aday sayısı 2 milyon 528 bin 31 iken, 2020 için başvuran aday sayısı 2 milyon 436 bin 958 oldu. Geçen sene lise son sınıf düzeyinde, YKS’ye 983 bin 701, bu yıl 894 bin 187 aday başvurdu. YKS’ye başvuran adaylar içinde daha önce bir programa yerleşmiş olan aday sayısı 2018 YKS’de 397 bin 614, 2019-YKS’de 374 bin 795’e, bu yıl ise 335 bin 347’ye geriledi.

Daha önce bir programa yerleşen ve öğrenciliği devam edenlerin tekrar sınava başvuru sayısında “artışın” değil “azalışın” gözlemlenmesi, 2018’de uygulamaya konulan YKS ile yerleşen öğrencilerin önceki yıla göre bulundukları programlardaki memnuniyet oranında iyileşme gerçekleştiğini ve bunun bu yıl da devam ettiğini gösterdi.

- YERLEŞEN ARTTI: Önlisans ve lisans programlarında toplam kontenjan, 2019’da 824 bin 694, 2020’de ise 838 bin 221 oldu. MYO’lardaki doluluk oranlarında yaşanan artış bu sene de devam ederken, geçen sene 33 bin 66 olan boş kontenjan sayısı, bu yıl 30 bin 387’e geriledi. Önlisans programlarına 2019’da 343 bin 874 aday yerleşmişken, bu yıl yerleşen aday sayısı 349 bin 785 olarak gerçekleşti.

- BOŞ KONTENJAN AZALDI: Örgün programlarda 2019’da boş kontenjan 71 bin 233 iken, bu yıl 57 bin 56 oldu. Tercih yapan aday sayısı 2019’da 1 milyon 113 bin 640 iken 2020’de 1 milyon 151 bin 632 olarak gerçekleşti. Toplam yerleşen sayısı 2019’da 753 bin 461 iken, bu yıl 781 bin 165’e yükseldi. Bu veriler, boş kontenjan konusunun sistemi zorlayan bir problem olmaktan çıktığının göstergesi oldu.

- DOLULUK ORANI ARTTI: Doluluk oranı 2019’da yüzde 91,36 iken bu yıl yüzde 93,19’a yükseldi. Devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 95,77, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 85,75 oldu.

- BAŞARI SIRALAMASI: Tıp programlarında 16 bin 818 kontenjanın 16 bin 771’ine yerleştirme yapıldı. Mimarlıkta 8 bin 132 kontenjanın 6 bin 412’si, öğretmenlikte 43 bin 501 kontenjanın 42 bin 592’si doldu. Bu sene başarı sıralaması şartı uygulanmaya başlayan diş hekimliği programında 7 bin 913 toplam kontenjanın 267’si boş kaldı. Eczacılıkta ise 3 bin 972 kontenjanın 3 bin 925’i doldu. Hukukta 16 bin 580 kontenjanın 15 bin 71’ine yerleştirme yapıldı.

Kayıtlar 31 Ağustos 4 Eylül arasında

YÖK Destek bursları kapsamında burs verilen programlar arasına bu yıl felsefe programı da dahil edildi. Felsefeye bu yıl 2 bin 594 aday yerleşti, boş kontenjan 28 oldu. Böylece geçen yıl yüzde 81,69 olan doluluk oranı 2020’de yüzde 98,93’e yükseldi. Adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 arasında gerçekleştirilebilecek. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

‘Doluluk arttı’

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, YKS sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu yıl da geçen yıl gibi lisans, ön lisans, örgün, açıköğretim programlarımızda ‘doluluk oranları’ önemli kabul edilecek bir düzeyde artmıştır” dedi.

Temel bilimlere ilgi büyük oldu

2019’da temel bilimler programlarına 10 bin 329 öğrenci yerleşirken, 2020’de sayı 11 bin 34 oldu. Biyoloji ve Fizik’te sadece birer kontenjan boş kalırken, kimya ve matematikte tüm kontenjanlar doldu.