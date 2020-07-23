Hikaye Türleri Nelerdir, Kaça Ayrılır? Hikayelerin Çeşitlerine Göre Özellikleri Ve Örnekler

19. Yüz yıldan başlayan ve günümüze kadar gelen hikayeler genellikle Alphonse Daudet ve Guy de Maupassant teknikleri ile gelişmiştir. Bu alanda Türk edebiyatında pek çok yazar ve hikaye çeşitleri de bulunmaktadır.



Hikaye Türleri Nelerdir, Kaça Ayrılır?



Hikaye yaşanmış veya yaşanması olağan olayların yazar aracılığı ile okuyucuya heyecan ve zevk vererek aktarılmasıdır. Diğer bir adı ile öykü olaylar çerçevesinde oluşan veya oluşmuş edebi metinlerdir. Hikayeler genellikle sade ve az mekanda birkaç kişi ile oluşur. Kısa olayların ele alınması da diyebiliriz.



Hikayelerin Türk Edebiyatında birçok örneği mevcuttur. Bu nedenle edebiyatımızda kültürel açıdan çok önemli bir yeri vardır. Hikaye türleri üç çeşittir. Bu hikayeler özellikleri bakımından birbirlerinden farklıdır. Hikaye türleri şunlardır;



- Olay Hikayesi

- Durum Hikayesi

- Modern Hikaye



Hikaye Çeşitlerine Göre Özellikleri ve Örnekler



1) Olay Hikayesi: Serim, düğüm ve çözüm planı ile yazılmış bir olayı ele alıp anlatılarak sonuca bağlanan hikaye türüdür. Bir fikir verilir ve okuyucuda heyecan uyandırır. Bu tarzın edebiyatımızda önemli isimleri; Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Reşat Nuri Güntekin diyebiliriz.



Dünyada ise olay hikayesinin geliştiricisi Fransız yazar Guy de Maupassant'dır. Bu nedenle bu hikaye türüne Mopasan tarzı hikaye de denmektedir.



2) Durum Hikayesi: Durum hikayesinde bir olay anlatılmaz. Burada günlük hayatın bir kesiti ele alınır. Bu tarz öykülere durum öyküsü denir. Burada serim, düğüm ve çözüm planı bulunmaz. Bu nedenle sonuca da bağlanmaz. Heyecandan çok hayallere yer verilmektedir. Edebiyatımızda Sait Faik Abasıyanık, Memduh Şevket Esendal ve Tarık Buğra en önemli örnekleridir.



Dünya Edebiyatında ise bu alanda yazan ilk yazar Anton Çehov'dur. Bu sebeple durum hikayelerine Çehov tarzı hikaye de denmektedir.



3) Modern Hikaye: Modern hikaye diğer iki çeşitten farklıdır. Kişilerin her gün karşılaştıkları ve gördükleri fakat düşünemedikleri durumları farklı ve olağanüstü yollarla anlatılmasıdır. Tür Edebiyatında ilk temsilci Haldun Taner'dir.



Modern hikayede dünya edebiyatında 1920 yılında ilk kez batıda görülen bu hikaye anlayışının temsilcisi Fransız Kalfa'dır. Modern hikayede genellikle şehirlerin yozlaşmış durumlarını, sosyal ve toplumsal bozukluğu hafif bir yergi ve alay katarak, okuyucuların gözlerinin önüne serer.